La Cámara de Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y a las universidades: ahora definirá el Senado

Duro revés al gobierno. Diputados rechazó los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. Las leyes ahora pasarán al Senado, donde se definirá su aprobación definitiva.

17 de septiembre 2025 · 17:31hs
Cámara de Diputados de la Nación

Cámara de Diputados de la Nación

Con una mayoría marcada, la oposición en Diputados dio este miércoles el primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, rechazando los vetos del presidente Javier Milei.

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

La primera votación, sobre la emergencia pediátrica, finalizó con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, mientras que la segunda, vinculada a las universidades, obtuvo 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. La insistencia de ambas leyes deberá ahora pasar por el Senado, que tendrá la palabra final.

En cuanto al contenido de las normas:

  • La ley de financiamiento universitario contempla la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. Además, establece un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, junto con la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.

  • La ley de emergencia pediátrica establece una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia, y refuerza el sistema de residencias médicas. La financiación se realizará mediante reasignación de fondos y uso de reservas.

La insistencia de estas leyes marca un golpe político para el oficialismo en Diputados y deja al Senado como el escenario clave para definir si los vetos presidenciales finalmente serán revertidos o mantenidos.

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

El Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero no la aplicará hasta definir el financiamiento

El Senado se prepara para rechazar el veto de Milei a los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

