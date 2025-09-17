La Cámara de Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y a las universidades: ahora definirá el Senado

Duro revés al gobierno. Diputados rechazó los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. Las leyes ahora pasarán al Senado, donde se definirá su aprobación definitiva.

Con una mayoría marcada , la oposición en Diputados dio este miércoles el primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario , rechazando los vetos del presidente Javier Milei .

La primera votación, sobre la emergencia pediátrica, finalizó con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, mientras que la segunda, vinculada a las universidades, obtuvo 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. La insistencia de ambas leyes deberá ahora pasar por el Senado, que tendrá la palabra final.

En cuanto al contenido de las normas:

La ley de financiamiento universitario contempla la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. Además, establece un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, junto con la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.

La ley de emergencia pediátrica establece una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia, y refuerza el sistema de residencias médicas. La financiación se realizará mediante reasignación de fondos y uso de reservas.

La insistencia de estas leyes marca un golpe político para el oficialismo en Diputados y deja al Senado como el escenario clave para definir si los vetos presidenciales finalmente serán revertidos o mantenidos.