Uno Santa Fe | Judiciales | Casa Gris

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Se trata de Aldo Alurralde, Diego Maciel y la rosarina Jorgelina Genghini. A principios de 2026 los pliegos llegarán a la Legislatura

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

17 de diciembre 2025 · 11:24hs
La Casa Gris ya tiene los nombres para la Corte Suprema.

La Casa Gris se apresta a activar el proceso de cobertura de las tres vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe generadas por los retiros, a partir de 2026, de los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. El decreto respectivo incluye los nombres de Aldo Alurralde (juez federal de Reconquista), Diego Maciel (secretario Administrativo de la Cámara de Senadores provincial) y Jorgelina Genghini (abogada rosarina).

“Primero se publicarán los nombres a los fines de presentar antecedentes, adhesiones y, eventualmente, oposiciones. Hay un plazo de 15 días corridos para eso. Luego, los pliegos irán a la Legislatura” , deslizaron a La Capital en los pasillos de la Gobernación respecto del mecanismo de designación de los nuevos miembros del alto tribunal.

De ese modo, en los primeros días de enero de 2026 la administración de Maximiliano Pullaro estará en condiciones de ingresar a la Legislatura el expediente con las nominaciones a la Corte Suprema.

Posteriormente, la comisión de Acuerdos analizará antecedentes y entrevistará a los postulantes. Consumada esa tarea, la Asamblea Legislativa deberá tratar, posiblemente en marzo, los pliegos para su aprobación.

Los nombres para la Corte Suprema

Las asunciones se producirán en septiembre y noviembre de 2026, meses elegidos por Spuler, Falistocco y Gutiérrez para dejar el máximo tribunal.

Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto, que en su momento le valieron elogios de la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.

Maciel es un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y viene desempeñando un rol clave en materia institucional. Su figura está ligada al senador provincial y jefe del radicalismo santafesino, Felipe Michlig.

Por su parte, Genghini cuenta con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

El criterio aplicado por el Poder Ejecutivo para promover las tres candidaturas contempla la representación de los colegios de profesionales, del Poder Judicial y de la política. También la cuestión territorial: la rosarina Genghini simboliza al sur provincial, Alurralde a Reconquista y Maciel es nacido en Esperanza.

La renovación

La Casa Gris comienza a cerrar un proceso de renovación iniciado en el último semestre de 2024, cuando María Angélica Gastaldi anunció que se retiraría del alto tribunal en abril de 2025. Y en junio del año pasado Mario Netri también oficializó su salida.

En ese sentido, merced a que la Legislatura le dio luz verde a la ampliación a siete el número de miembros de la Corte Suprema, la gestión de Pullaro negoció con los principales espacios políticos que dan cuerpo a la coalición Unidos y también con la oposición.

Las tratativas desembocaron en la llegada de Margarita Zabalza y Jorge Baclini, por el oficialismo, y de Rubén Weder, exfiscal de Estado durante el gobierno de Omar Perotti.

Casa Gris Corte suprema Rafael Gutiérrez
