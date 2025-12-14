Rafael Gutiérrez: "La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

Elegido otra vez como presidente del máximo tribunal de Santa Fe, Gutiérrez habla de sus objetivos para 2026, su último año en la Justicia, su relación con los distintos gobiernos y su futuro.

Para Rafael Gutiérrez, quien volverá a presidir la Corte Suprema en 2026, el principal problema de la Justicia santafesina es la demora en la designación de magistrados.

Después de 25 años de integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez decidió que 2026 marcará el cierre de una carrera de 50 años como funcionario judicial. Elegido otra vez como presidente del máximo tribunal de la provincia, dice que sintió que “era un ciclo cumplido”, aunque también desliza críticas hacia el gobierno de Maximiliano Pullaro, con quien tuvo distintos momentos de tensión: “Hubo manejos institucionales que no me gustaron”.

En una entrevista mano a mano con La Capital, en la que señaló sus objetivos para el próximo año, advirtió que la demora en la designación de magistrados es el principal problema de la Justicia provincial y planteó que la Corte “debe tener perfiles diversos”.También reconoció que desde hace muchos años le ofrecen cargos políticos, pero no cerró del todo la puerta: “Opté por el Poder Judicial. No sé qué pasará cuando me vaya”.

Esta semana anunció que deja la Corte en noviembre del año próximo y fue elegido presidente del máximo tribunal, ¿Cuáles son los principales objetivos y líneas de trabajo para esta etapa?

Llevo 25 años en la Corte y he sido presidente en 14 oportunidades. Siempre trabajamos en conjunto con todos los ministros. Todo lo que sale de acá es porque la Corte lo decidió. A lo mejor el presidente tiene que ejecutarlo, pero siempre con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno de la Corte, fundamentalmente con Eduardo Bordas, quien viene trabajando con nosotros desde hace muchos años. El presidente está porque alguien tiene que representar al Poder Judicial, pero los ministros somos todos iguales. El trabajo es de la Corte, no es de Gutiérrez, ni de Daniel Erbetta ni de Roberto Falistocco: es de la Corte en su conjunto. Siempre fue así en estos 25 años. En materia de edificación venimos de un convenio firmado con el gobernador Miguel Lifschitz. Se trabajó en edificios judiciales en San Cristóbal, Reconquista, Cañada de Gómez y mejoramos San Lorenzo. Los edificios de Casilda y Santa Fe estarán terminándose en 2026. Otro objetivo es avanzar con la oralidad, que ya comenzamos en los juzgados civiles y comerciales y ahora queremos extender a los laborales.

En relación con el fuero laboral, ¿qué cambios están impulsando?

Firmamos un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para trabajar en forma conjunta. Además, comenzamos a concursar peritos porque siempre quisimos que los peritos laborales dependan del Poder Judicial. Queremos peritos judiciales, con incompatibilidad, full time, que dependan directamente de la Corte Suprema de Justicia, para que asesoren a los jueces y sean la última palabra técnica. Eso es clave para evitar la llamada “industria del juicio laboral”, que no es provocada por los magistrados.

La mirada del Poder Judicial y la relación con la Casa Gris

Si hace un diagnóstico del funcionamiento del Poder Judicial en la provincia, ¿dónde están los principales nudos problemáticos?

El principal problema es la demora en la designación de magistrados. En Reconquista, por ejemplo, juraron hace pocos días jueces civiles, comerciales y de familia que llevaban años sin cubrirse. Antes, jueces de Vera tenían que viajar 60 ó 70 kilómetros, lo que implicaba abandonar su propio juzgado. Los nuevos jueces recibieron juzgados con un atraso enorme. Les pedimos planes de trabajo para abordar expedientes viejos y nuevos. Es un trabajo titánico, pero confiamos en que con el tiempo se pueda estabilizar. En la Cámara Penal de Vera, por ejemplo, hay cuatro cargos y funciona solo uno. Se han ido cubriendo vacantes, pero todavía quedan muchas. Esperamos que el año que viene, o en los primeros seis meses, estén todas cubiertas.

Anunció que este será su último año en la Corte. ¿Hubo algún hecho puntual que lo llevó a tomar esa decisión?

Lo venía pensando. Tenía una situación personal que tenía que resolver y había dicho que me iba a ir cuando yo quisiera. Pero también me debo a la gente. Fui aplaudido por los empleados, algo inédito. Hoy me paran, algunos lloran, me abrazan. Eso emociona. Sentí que era un ciclo cumplido. También hubo manejos institucionales que no me gustaron. Estaba acostumbrado a trabajar con distintos gobiernos, de distintos signos políticos: Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Hermes Binner, Lifschitz, Omar Perotti. Salvo algún conflicto puntual con Binner, con algún ministro de Justicia siempre hubo diálogo institucional.

Marca diferencias con el actual gobierno. ¿Por qué cree que se dio ese contraste?

Hubo algunas declaraciones no oportunas. Esperemos que esto se normalice, siempre respetando la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Nosotros no interferimos ni opinamos sobre decisiones políticas. No queremos jueces administrativos. Cada poder tiene su rol: los jueces, en el caso de la Corte, que es el control de constitucionalidad dentro de lo que dice la Carta Magna sin interferir las decisiones políticas del gobierno, pero nos necesitamos entre todos para que el Estado funcione. El Ejecutivo maneja la caja, el Legislativo dicta la ley y nosotros controlamos la constitucionalidad.

¿Siente que en algún momento hubo una avanzada contra la independencia judicial?

No, hubo algunas declaraciones poco felices pero no íbamos a permitir eso.

Durante estos primeros años de gobierno hubo discusiones con el Ejecutivo por recursos, gastos y designaciones. ¿Hubo avances?

Sí, recién acabamos de tomar juramento a 40 empleados del tribunal. Hubo demoras en designaciones de empleados y ascensos. En el Poder Judicial no hay contratados: todo es por concurso. Cada tres años se hacen concursos con antecedentes, ranking y orden de mérito. Nadie entra por decisión personal de la Corte. Varias provincias copiaron el sistema de ingreso del Poder Judicial de Santa Fe.

Los cambios después de la reforma constitucional

En 25 años en la Corte, ¿qué fallos o causas le resultan más significativos?

Nos tocó resolver muchas cuestiones institucionales. El caso Vicentin es uno de ellos. Siempre tuvimos presente la protección de los trabajadores. Si esa empresa quebraba, iba a haber un impacto enorme en el norte y sur de la provincia y en muchas empresas proveedoras. Esto se resolverá a la brevedad y esperamos que la empresa siga funcionando. El juez de Reconquista actuó con mucha responsabilidad, en un contexto social muy complejo. La Corte acompañó con apoyo institucional e infraestructura. Algo similar ocurre ahora con el concurso de Sancor en Rafaela. Son causas sensibles por su impacto económico y social. Estamos muy atentos porque también es una forma de hacer justicia.

Este año se avanzó con la reforma constitucional. ¿Qué balance hace del nuevo esquema institucional del Poder Judicial?

El proceso de designación está sujeto a la ley anterior. La Defensa Pública y el Ministerio Público de la Acusación ahora son órganos totalmente independientes del Poder Judicial. Antes tenían autonomía, pero compartían estructura administrativa. Ahora deben manejar su propio presupuesto, personal y régimen de ingreso. Firmamos acuerdos de transición para facilitar el funcionamiento, siempre priorizando a los empleados y el servicio de justicia.

En la Constituyente hubo un debate sobre si el dictamen del consejo asesor es vinculante, ¿cree que fue un avance el nuevo sistema de designación de magistrados?

Habrá que ver cómo funciona la reglamentación. Bajo el gobierno de Víctor Reviglio comenzó la autolimitación del gobernador. La integración está, esperemos que funcione bien. Históricamente, en Santa Fe el 98 % de las veces se respetó la terna y se designó al primero. Eso ocurrió con gobiernos de distintos signos políticos.

Balance, perspectivas y las propuestas de la política

¿Cómo cree que será recordada esta Corte que integró durante tantos años?

Fue una Corte de trabajo, y eso está a la vista. Mario Netri aportó una enorme experiencia judicial. María Angélica Gastaldi trajo su experiencia política. Yo siempre sostuve que una Corte debe tener perfiles diversos: carrera judicial, academia, también política, pero todos con independencia. No que sea empleado de alguien que lo nombró. Somos la última garantía de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, está dando vueltas las discusión de la última ley previsional. Tenemos la última palabra.

¿Siente que le quedó algo pendiente?

Siempre quedan cosas pendientes para el Poder Judicial, no para mí. Eso seguirá avanzando: firma digital, oralidad, inteligencia artificial. La IA debe ser una herramienta, no para que haga las sentencias. Antes pasábamos horas en la biblioteca buscando jurisprudencia. Hoy apretamos un botón y tenemos todo. Eso mejora la celeridad de los procesos y el acceso a la justicia.

En 2018 se habló de una posible candidatura suya a gobernador. ¿Estuvo cerca? ¿Lo pensó?

Me vienen ofreciendo cargos políticos hace muchos años. Opté por el Poder Judicial. No sé qué pasará cuando me vaya, pero mientras estuve acá, fui juez.

¿Qué consejo le daría este Rafael Gutiérrez al Rafael Gutiérrez que empezó en la Justicia en 1975?

No le daría un consejo, porque fui de meterme en todas antes de llegar acá. Fui presidente del Colegio de Magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura. He participado en las intervenciones de Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero. Concurrí como asesor de la reforma constitucional de Santiago y de Entre Ríos. He concurrido a la Cumbre Iberoamericana de Cortes. Me he dado todos los gustos profesionales.