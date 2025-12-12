Juicio por jurados en Reconquista: prisión perpetua por el femicidio de una niña de 3 años

En un fallo histórico para la justicia santafesina, un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Bruno Luis Martínez por el femicidio de su hijastra Xiomara Ailén Vallejos.

En un hecho histórico para la justicia del norte santafesino, Bruno Luis Martínez , de 24 años, fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por el femicidio de la hija menor de edad de quien era su pareja. El veredicto fue dictado por unanimidad en el primer juicio por jurados realizado en los tribunales de Reconquista .

Tras la lectura de la decisión del jurado popular , se llevó a cabo la audiencia de cesura, en la cual la jueza Claudia Bressán impuso la máxima pena prevista en el Código Penal , tal como habían solicitado la fiscal Georgina Díaz y el fiscal Valentín Hereñú , representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

Una condena por homicidio calificado

Martínez fue condenado por el delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género, lo que configura un femicidio. La calificación coincide íntegramente con la planteada por la Fiscalía durante sus alegatos.

Este debate oral fue el cuarto juicio por jurados desarrollado en la provincia de Santa Fe: uno se realizó en San Cristóbal y dos en la ciudad de Santa Fe.

“Valoramos el compromiso con el que los ciudadanos que integraron el jurado asumieron la responsabilidad de participar en este proceso”, destacaron los fiscales. Además, subrayaron “la importancia de que el veredicto haya coincidido con la calificación propuesta por el MPA”.

Un crimen cometido con extrema violencia

De acuerdo con la investigación, el femicidio ocurrió entre las 8 y las 13 del lunes 8 de enero del año pasado, en una vivienda del asentamiento oeste del barrio Guadalupe, en Reconquista. La víctima tenía solo tres años.

Los fiscales detallaron que Martínez ejercía “un contexto de dominación sobre la niña” y que la golpeó deliberadamente, provocándole dolor creciente y actuando “sobre seguro”, aprovechando el estado de indefensión propio de una niña tan pequeña.

La autopsia reveló que sufrió un traumatismo de cráneo grave como consecuencia de los golpes, lesión que derivó en su muerte al día siguiente.