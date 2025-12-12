Uno Santa Fe | Judiciales | juicio por jurados

Juicio por jurados en Reconquista: prisión perpetua por el femicidio de una niña de 3 años

En un fallo histórico para la justicia santafesina, un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Bruno Luis Martínez por el femicidio de su hijastra Xiomara Ailén Vallejos.

12 de diciembre 2025 · 07:40hs
En un fallo histórico para la justicia santafesina

gentileza

En un fallo histórico para la justicia santafesina, un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Bruno Luis Martínez por el femicidio de su hijastra Xiomara Ailén Vallejos.

En un hecho histórico para la justicia del norte santafesino, Bruno Luis Martínez, de 24 años, fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por el femicidio de la hija menor de edad de quien era su pareja. El veredicto fue dictado por unanimidad en el primer juicio por jurados realizado en los tribunales de Reconquista.

Tras la lectura de la decisión del jurado popular, se llevó a cabo la audiencia de cesura, en la cual la jueza Claudia Bressán impuso la máxima pena prevista en el Código Penal, tal como habían solicitado la fiscal Georgina Díaz y el fiscal Valentín Hereñú, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Una condena por homicidio calificado

Martínez fue condenado por el delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género, lo que configura un femicidio. La calificación coincide íntegramente con la planteada por la Fiscalía durante sus alegatos.

Este debate oral fue el cuarto juicio por jurados desarrollado en la provincia de Santa Fe: uno se realizó en San Cristóbal y dos en la ciudad de Santa Fe.

Valoramos el compromiso con el que los ciudadanos que integraron el jurado asumieron la responsabilidad de participar en este proceso”, destacaron los fiscales. Además, subrayaron “la importancia de que el veredicto haya coincidido con la calificación propuesta por el MPA”.

Un crimen cometido con extrema violencia

De acuerdo con la investigación, el femicidio ocurrió entre las 8 y las 13 del lunes 8 de enero del año pasado, en una vivienda del asentamiento oeste del barrio Guadalupe, en Reconquista. La víctima tenía solo tres años.

Los fiscales detallaron que Martínez ejercía “un contexto de dominación sobre la niña” y que la golpeó deliberadamente, provocándole dolor creciente y actuando “sobre seguro”, aprovechando el estado de indefensión propio de una niña tan pequeña.

La autopsia reveló que sufrió un traumatismo de cráneo grave como consecuencia de los golpes, lesión que derivó en su muerte al día siguiente.

juicio por jurados Reconquista perpetua femicidio
Noticias relacionadas
Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Rafael Gutiérrez fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para 2026

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Roberto Falistocco espera dejar afianzada la reforma del fuero Laboral antes de tomar distancia del Poder Judicial de Santa Fe.

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Confirmaron la condena al abogado Degoumois por abusos sexuales en su estudio de Reconquista

Confirmaron la condena al abogado Degoumois por abusos sexuales contra una menor en su estudio de Reconquista

Lo último

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Último Momento
Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Ovación
Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles