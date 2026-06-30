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El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, tras la inauguración del nuevo edificio de Tribunales: "Me voy a ir cuando yo disponga"

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe defendió la oferta de espacios que le hizo a los Ministerios Públicos y reconoció como una deuda pendiente no haber inaugurado el edificio judicial de Rafaela. Todo, en medio de la ausencia del MPA y el MPD en el acto de este martes

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de junio 2026 · 13:35hs
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El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, tras la inauguración del nuevo edificio de Tribunales: Me voy a ir cuando yo disponga

"Esto es parte de mi vida." Con esa frase resumió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, lo que significa para su extensa trayectoria judicial —que arrancó en 1975— la inauguración este martes del nuevo "Anexo Palacio de Justicia", en General López 2.761, acto que contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

La ceremonia se realizó envuelta en un severo conflicto institucional. Las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) no estuvieron presentes en el acto en señal de rechazo a la distribución de espacios físicos resuelta unilateralmente por el máximo tribunal provincial.

"Siempre estuvimos dispuestos al diálogo"

Consultado por la ausencia de los titulares de ambos organismos, Gutiérrez fue categórico al marcar diferencias institucionales: "El Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa son órganos hoy que están totalmente independientes, porque eso lo declaró la reforma de la Constitución", sostuvo. El magistrado defendió la gestión del conflicto desde la Corte y remarcó la voluntad de negociación que, según su versión, primó de su lado: "Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Le dimos el sexto piso de este nuevo Tribunal y también el edificio que será desalojado del Fuero Laboral", afirmó, en referencia a la oferta de ceder el último piso del nuevo complejo y transferir el inmueble de Peatonal San Martín 2651.

"Me voy a ir cuando yo disponga"

Sobre su eventual renuncia, el presidente de la Corte no dio precisiones y dejó la decisión en sus propios términos: "Ya he dicho que me voy a ir cuando yo disponga", afirmó. Tampoco se refirió si continuará al frente del tribunal de cara a la próxima votación interna por su liderazgo: "No, aún no, tiempo al tiempo", señaló.

Consultado sobre el perfil que debería tener la futura conformación de la Corte, fue conciso: "Lo único que pido es un poder judicial independiente y capaz".

Una deuda pendiente: el edificio de Rafaela

Al ser consultado sobre si la inauguración de este martes constituye su última gran obra al frente del máximo tribunal, Gutiérrez deslizó una autocrítica vinculada a otra obra judicial inconclusa: "A mí me hubiera gustado también haber inaugurado el edificio en Rafaela, que también era muy importante", reconoció, en relación a la construcción judicial de esa ciudad, que quedó trabada.

"No creamos ningún cargo del Poder Judicial"

Por último, el presidente de la Corte se refirió a los cuestionamientos sobre el crecimiento de la planta estatal y aclaró que, en el ámbito judicial, no hubo creación de nuevos puestos: "Nosotros no ampliamos nada. Acá hay un concurso donde se toma cada tres años y se jubila uno, se retira uno o asciende alguno, y cubrimos los cargos. Acá nosotros no creamos ningún cargo del Poder Judicial", explicó. Y agregó que la eventual creación futura de cargos —ya sea de jueces, secretarios o empleados— "es todo por intermedio de una propuesta del Poder Ejecutivo y de una ley de la Legislatura".

presidente Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez
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