La Legislatura debatirá el voto de jóvenes de entre 16 y 18 años a nivel provincial

Santa Fe es la única provincia del país cuyos jóvenes pueden votar optativamente a nivel nacional, pero no así en el orden provincial. Este jueves podría debatirse en el senado santafesino. La opinión de tres legisladores.

Santa Fe es la única provincia argentina que no cuenta con voto joven. Se debatirá en la Legislatura.

Desde la sanción de la Ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, que estableció el voto optativo para jóvenes de entre 16 y 18 años a nivel nacional, Santa Fe es la única provincia argentina que no adhirió a esa posibilidad .

De esta forma, los jóvenes santafesinos pueden votar en las elecciones nacionales a presidente y/o legisladores, pero no pueden elegir a su gobernador, legisladores provinciales, ni autoridades municipales y comunales.

Este será uno de los temas más relevantes del extenso temario que tendrán las sesiones extraordinarias de este jueves en la Legislatura provincial.

En detalle, el proyecto presentado propone la modificación de los artículos 2 y 14 de la Ley Nº 4.990 de ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años.

El proyecto que se tratará fue presentado por el propio gobiernador Omar Perotti, y se han realizado diversos festivales para promocionar la causa. UNO Santa Fe dialogó con senadores de diversos partidos para conocer su opinión al respecto.

Provincia "descolgada"

"Somos la única provincia que ha quedado descolgada de esta inclusión de derechos" señala Miguel Rabbia, senador por el departamento Rosario.

El legislador, entrevistado por UNO Santa Fe, consideró que "los representantes de cercanía a veces son los que uno más conoce, sobre todo en localidades pequeñas. Es un derecho básico".

"Creo que hace falta un empuje, para nosotros que esto se haya incluido en extraordinarias es una oportunidad para seguir insistiendo en este sentido, y mi voto en esta cuestión está cantado desde siempre, además es el voto de Marcelo Lewandowski. Él está convencido de la actividad de los jovenes en política" dice Rabbia. Cabe recordar que su ingreso al Senado provincial se da tras la elección en la que el ex periodista de Fútbol Para Todos fue elegido como senador nacional, y debió dejar su banca en la Legislatura santafesina.

"Conozco las intenciones históricas del bloque al cual yo pertenecía", indica en relación al espacio "Lealtad", que compartía con los senadores Alcides Calvo, Ricardo Kauffman, Marcos Castelló, Cristina Berra y Eduardo Rosconi; antes de erigir su propio monobloque "Construyendo Futuro", referenciado con el mencionado Lewandowski.

"Están a favor del voto joven, no sé ahora como se van a comportar pero nosotros estamos convencidos que los jóvenes deben participar, y vamos a hacer todo lo que sea nuestro alcance para motivar a los otros partidos si existe alguna dificultad" aseguró a UNO Santa Fe.

Por último, manifiestó que "no es necesario modificar la constitución para sacar el voto joven".

La cuestión constitucional

Lisandro Enrico, presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (el cual contiene a Germán Giacomino, Felipe Michlig, Orfilio Marcon, Rodrigo Borla y Leonardo Diana) cuenta que "no hay todavía una postura común".

"Tenemos una cuestión Contitucional que puede ser invalidante de la ley, y tenemos esa situación, hay opiniones para un lado y para el otro. Vamos a ver si hay una voluntad para aprobarla o no", puntualizó a UNO Santa Fe, difiriendo de lo señalado por Rabbia.

Enrico consideró de importancia que el tratamiento se dé "con algún dictamen o postura con respaldo", para no "hacer una ley de un tema muy delicado e importante como el electoral, y que no tenga un basamento constitucional".

"Pese a esto, la iniciativa nos parece buena", sentenció el senador.

Arraigo a las tradiciones

Otro monobloque de la Legislatura es el que erige el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, de Juntos por el Cambio.

"Mi posicion es a favor. Soy optimista, por las charlas informales con algunos senadores, creo que va a salir. La mayoría está a favor", narró en diálogo con UNO Santa Fe.

Acerca de que Santa Fe sea la única provincia que aún no cuenta con el Voto Joven, el senador consideró que "Santa Fe es una provincia muy consolidada económica y financieramente, tiene más arraigadas las tradiciones, no sale rápidamente a acoplarse a las situaciones del momento. Somos una provincia seria, que no reaccionamos rápidamente al cambio, tomamos más tiempo para las decisiones y eso nos consolida en algunos aspectos".

"Es un tema que ha llegado en este tiempo y madurado, y está bien que así sea. Ojalá lleguemos a tiempo para que los jóvenes de entre 16 y 18 puedan votar" concluye Rasetto.