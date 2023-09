La motosierra china con la que Milei sale de campaña para "hacer temblar a la casta"

LEER MÁS: En casa rodante: Bullrich inició una gira por toda la Argentina hasta octubre

La motosierra que Milei agita en el video tenía en su barra un sticker amarillo con una imagen del líder de LLA donde podía leerse “Milei -Arouxet 2023″, en referencia a Celeste Arouxet, quien busca llegar a la intendencia de la ciudad bonaerense.

Milei utiliza el formato de caravanas para sus recorridas de campaña, dado que en los últimos días estuvo en La Matanza en apoyo a su candidato a intendente David "Dipy" Martínez y en La Plata también en apoyo a Píparo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feduardomenoni%2Fstatus%2F1702774207208136857&partner=&hide_thread=false | Javier Milei saca la motosierra en su gira por Olavarría, Argentina para cortar con la casta política progre. ¿Apoyas a Milei? pic.twitter.com/yC66crIEAr — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 15, 2023

Sus voceros indicaron que el candidato presidencial de LLA estará presente este sábado en otra caravana en San Luis, que comenzará a las 18 en la plaza Pringles, ubicada en Pringles y Rivadavia.

Hace dos días, en una entrevista para redes sociales con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el papa Francisco, sobre quien dijo que tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (el presidente ruso Vladimir) Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei