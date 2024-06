Ley Bases: cómo será la sesión del miércoles en la que el oficialismo buscará la media sanción en el Senado

Pettovello no fue a dar explicaciones ante la Comisión de Salud de Diputados por el escándalo de los alimentos

Este miércoles se tratarán en el recinto de la Cámara alta los dos proyectos impulsados por el Gobierno que, luego de que logren su aprobación -como se buscará-, volverán con modificaciones a Diputados. Según trascendió, la sesión que se iniciará este miércoles a partir de las 10 de la mañana será sin cuarto intermedio y con el fin de acotar su extensión, habrá listas de oradores de un máximo de 10 por bloque.

Pero más allá de ese acuerdo hay un factor que extenderá el debate más de lo previsto en un principio. Es que los dos proyectos se debatirán de manera separada, a diferencia de lo sucedido en Diputados, donde el debate fue conjunto y las votaciones por separado.

Como será la sesión

Se estableció respecto del debate en general que cada interbloque tenga 20 minutos, 10 por orador y 20 minutos por cierre, con excepción del senador José Mayans. En lo posible, el número de oradores será de 20 senadores por cada orden del día, correspondiendo 10 al interbloque del Frente de Todos y 10 al resto de los bloques políticos.

Para el debate en particular, habrá 5 minutos para quien realiza la propuesta y 10 para los informantes.

La votación en particular se hará por capítulos a excepción de aquellos temas que generan mayor discrepancias. Primero se debatirá entonces el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Se votará en general y luego se debatirá en particular.

A continuación, comenzará el debate del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Luego vendrá la votación en general y luego en particular.

La sesión se extenderá no menos de diez horas, y con ese objetivo se acordó no hacer homenajes, ni cuestiones de privilegio. Así y todo, lo más probable es que la ley de Bases se vote en general a media tarde, para luego arrancar con el debate en particular. Ya de noche arrancará el debate del paquete fiscal.

Buena parte de la sesión será presidida por Victoria Villarruel, pero promediando la misma la titular del Senado dejará su lugar al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que cuando salga del país Javier Milei rumbo a Europa la vicepresidenta quedará al frente del Poder Ejecutivo.

Además de Villarruel y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian estuvieron los senadores Bartolomé Abdala, Carlos Espínola, Mariana Juri, Edith Terenzi, Mónica Silva, Pablo Daniel Blanco, Juan Carlos Romero, Andrea Marcela Cristina, Juliana di Tullio, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Carlos Arce, Vilma Bedia, Luis Juez, Ezequiel Atauche, Natalia Gadano, Eduardo Vischi y Lucila Crexell.

Ley Bases

La Libertad Avanza llega a la discusión en el Senado tras haber cedido en numerosos cambios en la redacción de ambas iniciativas, sin embargo algunos artículos todavía generan resistencias y podrían ser rechazados. En los cálculos más optimistas, muchos de ellos no saldrán negativamente por dos tercios, con lo cual la Cámara baja podría insistir con su versión original por mayoría simple.

Sin embargo, sí corren riesgo de sufrir un golpe por holgada mayoría el artículo sobre empresas a privatizar en la ley de Bases, a raíz de la fuerte oposición a la inclusión de Aerolíneas Argentinas. También subió la presión sobre el Correo Argentino. En el dictamen, el oficialismo no aceptó quitarlas y así, en caso de que se mantengan, corre riesgo todo el listado. El oficialismo deberá definir si cede en ese punto.

Otro tema que en el “poroteo” anticipaba como derrota para LLA era la restitución del impuesto a las Ganancias, previsto en el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Pero finalmente el tema fue acordado y están los votos garantizados para que prospere ese articulado.

Los dictámenes de ambos proyectos lograron las firmas con disidencias de la oposición dialoguista hace casi dos semanas atrás. Mientras que el pasado viernes el radical Martín Lousteau presentó sus dictámenes de minoría. No obstante, los primeros en votarse serán los de mayoría.