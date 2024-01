Ley ómnibus: malestar entre legisladores santafesinos por la improvisación del gobierno

La ley ómnibus fue retocada en varias oportunidades, tanto en las comisiones para la elaboración de un dictamen como por el propio gobierno nacional al momento de anunciar la eliminación del capítulo fiscal el viernes pasado. No obstante, el llamado a sesión para su tratamiento en tablas no había sido confirmado y muchos legisladores se enteraron por los medios . Ahora, el oficialismo comunicó a los bloques que la sesión, que inicialmente estaba prevista para el martes, fue postergada para este miércoles 31 de enero.

“Acá nunca nada es oficial, todo te enterás por filtraciones, off the record”, fustigó un diputado opositor quien afirmó que no había recibido ninguna comunicación oficial por parte de la presidencia de la Cámara baja. “Nunca convocaron a la sesión del martes. Nunca vi este nivel de desprolijidad, nunca”, lamentó.

Otro diputado del mismo campamento político apuntó “nos avisaron que podía ser el miércoles, pero no oficialmente”. La falta de formalidad y de respeto a los protocolos legislativos a la hora de convocar a la sesión por parte de La Libertad Avanza fue factor común entre los diputados consultados.

Uno de los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio aportó que el oficialismo había comunicado de manera extraoficial que la sesión sería este martes, pero sin comunicación formal. Así mismo, dos legisladores integrantes de la oposición dialoguista confirmaron que la sesión se llevará adelante el miércoles pero “aún no hay convocatoria y se siguen intentando acordar temas”.

En síntesis, la sesión que podría darle media sanción al megaproyecto de ley de Javier Milei no tiene formalmente un día estipulado, aunque la cercanía de la fecha establecida apremia a los legisladores para cerrar una orden del día para el debate parlamentario y plantear formalmente una convocatoria. Por ahora, no hay llamamientos oficiales.