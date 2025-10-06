Javier Milei presentó su libro: cantó con su banda y le agradeció "a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo"

Uno Santa Fe | El País | Milei

En medio del escándalo por Espert, Milei presentó su nuevo libro, cantó con "La Banda Presidencial" e ingresó al Movistar Arena con "Las Fuerzas del Cielo".

6 de octubre 2025 · 22:39hs
En medio de la crisis económica y política que envuelve al gobierno de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei presenta su nuevo libro: “La construcción del milagro”. La presentación es en el Movistar Arena, con un acto gratuito abierto al público.

El mandatario ingresó pasadas las 20.30 atravesando la multitud, como acostumbra en cada presentación. Luego interpretó el primer tema, ya en el escenario, entonando el clásico de Charly García, Demoliendo Hoteles. Tras ello presentó a su banda, integrada entre otros músicos, por los diputados nacionales Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

El espectáculo continuó con el Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi y No me arrepiento de este amor, de Attaque 77.

El título de su nuevo libro hace referencia al proyecto político y económico que Milei busca consolidar desde su llegada al poder. El libro verá la luz en un contexto clave: el oficialismo enfrentará el próximo 27 de octubre una elección decisiva, con el desafío de mejorar su desempeño tras el duro golpe recibido en las legislativas bonaerenses y envuelto en el escándalo de José Luis Espert.

Incidentes en la previa

Un grupo de manifestantes protagonizó momentos de tensión en las inmediaciones del estadio Movistar Arena, donde se registraron enfrentamientos con la policía. La concentración, que comenzó de forma pacífica con cánticos y consignas contra el gobierno nacional, terminó con empujones, corridas y el accionar de efectivos que intentaron dispersar a los presentes.

“Estábamos gritando y cantando en la vereda, y la policía se nos tiró encima”, relató una de las manifestantes al canal TN, al describir el inicio de los incidentes. En el lugar había un importante operativo de seguridad dispuesto ante la convocatoria, que no contaba con autorización formal.

Bajo la consigna “el ajuste más grande de la historia”, los asistentes expresaron su rechazo a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. Los reclamos se centraron en el impacto del ajuste económico, los recortes en áreas sociales y la pérdida del poder adquisitivo.

El nuevo libro de Javier Milei

La editorial que publicará la obra es Hojas del Sur, sello que forma parte del equipo organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba. En el catálogo de la editorial aparecen varios autores referenciados con la ideología libertaria, como Nicolás Marquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

El cambio se produce luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos del presidente.

Antecedentes editoriales de Javier Milei

No es la primera vez que Milei recurre a la publicación de un libro en el marco electoral. Antes de su desembarco en la política había editado títulos de corte económico y filosófico, como El camino del libertario, con los que cimentó su perfil público.

Con “La construcción del milagro”, el presidente apuesta a darle un marco teórico y comunicacional a su proyecto en un momento de máxima tensión política y social.

