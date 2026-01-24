Martín Menem confirmó que el oficialismo avanzará con la baja de la edad de imputabilidad

El presidente de Diputados aseguró que esa decisión política responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas

Acicateado por un escalofriante caso ocurrido en Santa Fe, Menem volvió a la carga con la baja de la edad de imputabilidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de 2026 , como parte de la reforma del Código Penal .

El caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en la ciudad de Santa Fe , volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles .

En ese sentido, diferentes dirigentes políticos volvieron a poner en debate la necesidad de acelerar en la baja de la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor.

En la reforma del Código Penal que elabora el gobierno se contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, aunque en el pasado se llegó a proponer que llegue a los 13. Por el momento sin incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, la redacción de la iniciativa concluiría en la primera quincena de febrero próximo.

"Mandato claro"

Menem aseguró que esa decisión política responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la posición que sostiene el oficialismo de “tolerancia cero” frente al delito.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó Menem al justificar la urgencia de la medida, en el marco de la agenda de La Libertad Avanza (LLA).

El titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del gobierno libertario en materia de seguridad.

Según Menem, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el referente riojano, adelantando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario.

La posición de Pullaro

Previamente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había vuelto a expresar públicamente su posición respecto de la necesidad de modificar el régimen penal juvenil y endurecer las penas para quienes cometen delitos graves, sin importar su edad.

Pullaro reforzó su posición luego de la reciente viralización de las imágenes vinculadas al asesinato de Monzón, donde los principales sospechosos son menores de edad.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a esa reforma, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad Nacional sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

“O acompañás a las víctimas y a sus familias, y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición a favor de los delincuentes”, planteó la legisladora.

En esa línea, Bullrich agregó: “¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”.