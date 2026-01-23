Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la menor imputada por el asesinato del adolescente

La mujer estaría siendo investigada como partícipe necesario del brutal crimen. Es la madre de la menor de 16 años imputada por el brutal asesinato.

Este viernes las autoridades ordenaron la detención de la madre de M. A. , la menor de 16 años imputada por el homicidio del joven Jeremías Monzón , de 15 años. Según informaron a Sol Play, la mujer estaría siendo investigada como partícipe necesario del brutal crimen.

Se sospecharía de una posible incitación hacia la adolescente para que cometa el homicidio. La medida se tomó a pocas horas de que la familia de Jeremías realice una nueva marcha en la localidad de Santo Tomé, para elevar una vez más el reclamo de justicia. La convocatoria será a partir de las 19.30 en Plaza Libertad. Allí, además, se realizará una junta de firmas para respaldar un proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil.

Difusión de un video y el pedido de la familia de Jeremías Monzón

Tras la masiva divulgación del material audiovisual en el que se documentó el aberrante crimen, la familia de Jeremías Monzón, junto a los abogados, Bruno Rugna y Diego Martini, presentarán el próximo lunes una medida cautelar para detener la circulación del video.

El pedido apunta principalmente a prohibir su difusión en medios de comunicación, al considerar que la viralización profundiza el dolor de la familia y vulnera derechos fundamentales.

Según anticiparon los abogados Bruno Rugna y Diego Martini, el planteo será presentado ante un juez de tribunales y tendrá como objetivo impedir la reproducción de imágenes y registros fílmicos vinculados al caso. “Vamos a pedir una medida cautelar al juez que nos toque para que se prohíba la difusión de cualquier video, foto o reproducción fílmica relacionada al caso”, explicó Martini. Si bien reconoció que “en lo digital es muy difícil de frenar porque se transmite de persona a persona”, sostuvo que al menos la prohibición en medios de comunicación puede ser efectiva. “Entendemos que nos van a hacer lugar”, agregó.

El abogado aclaró que no se trata de una acción penal contra personas en particular, sino de “una acción preventiva del daño”. En ese sentido, también confirmó que ya se realizó una denuncia para investigar la filtración del video, al entender que el material se difundió por personas que no debían hacerlo.

Por su parte, la madre de Jeremías, Romina, pidió de manera explícita que no se continúe compartiendo el video. “Es reabrir permanentemente la herida. Tenemos un duelo que tenemos que asimilar y entender que Jere no va a volver. La perversión con la que actuaron y la perversión con la que actúa la sociedad que lo divulga es terrible”, expresó.