Milei: "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, son pedófilos"

Los libertarios tocan otro nervio sensible de la Argentina liberal

Milei volvió a poner primera y defendió nuevamente su repudiable discurso en Davos: "Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria. Inventaron una mentira y, en este caso, editaron parte de mi discurso en Davos".

Y culpó a los medios: "Los medios están desesperados porque les suspendí la pauta oficial, son odiadores del gobierno. No califican como opositores, son odiadores. A partir de ahí se propaga una mentira y se aparatea la marcha y terminan apareciendo las mismas caras siniestras de siempre".

Milei: "El wokismo es profundamente violento"

Al ratificar sus dichos en el foro económico, que provocaron la marcha del sábado pasado, insistió: "Si vos no adherís a la ideología de género sos un homófóbico. No, no sos homofóbico ni transfóbico. Fijate que la frase que yo digo: la ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso. O sea, son pedófilos".

"Parece una cosa menor y no es una cosa menor. Vos tenés distintas cuestiones de la ideología de género, tenés un hombre que se auto percibe mujer y va y se sube a un ring de boxeo y revienta a trompadas a las mujeres", ejemplificó. Y siguió: Tenes otro caso, el de un hombre que lo mete preso, se auto percibe mujer, va con las mujeres, se viola un montón de mujeres, embaraza a una... Un disparate".

"Hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres y si vos no adherís a este formato que proponen vos sos un misógino. Aparece la etiqueta, y aparece la censura, la cancelación. El wokismo es profundamente violento", apuntó.

En otro tramo de la extensa entrevista, el libertario expresó: "La provincia (de Buenos Aires) tiene 240 centros de hormonización. A mi me parece un horror. Te parece que una criatura, un menor esté en condiciones de saber... yo no sé lo que piensa la gente. Desde mi punto de vista que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza que es otra cosa distinta de lo que dice su biología... Eso de separar el género de la biología no es gratis".

Al ser consultado sobre cambiar cuando es mayor, contestó: "Si lo quiere hacer que lo haga. Si te auto percibís foca y querés convertiré en una foca, no tengo problema. Lo que me parece mal es que yo tenga que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio".

Milei sobre el Ministerio de Mujeres

Por último, planteó: "El cupo trans está mal, pero no es el cupo trans, es el cupo para cualquier cosa. Es la discriminación positiva. Nosotros venimos a plantear igualdad ante la ley. Es una agenda destinada a hacer crecer el Estado. El objetivo es crear artificialmente conflictos para que el Estado lo resuelva".

"Para qué sirvió el Ministerio de la mujer. Si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer, si Alperovich violaba a la sobrina, si Espinoza acosaba a su secretaria, si en Chaco está el caso Cecilia, si tienen en sus filas a Guazzora... ¿Te crees que eso se arreglaba con el ministerio de la mujer, cantitos y pintando banquitos? No, se arregló con mano dura: bajamos 50% los delitos en el último año. Bajamos todos los crímenes contra mujeres", concluyó.