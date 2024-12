Milei pone condiciones a las vacaciones de verano de sus ministros: qué pasará en el gobierno de Santa Fe

Tanto el presidente como el gobernador pidieron que el descanso de sus funcionarios no se desprenda de la realidad. Límites y recomendaciones

Solo diez días de vacaciones en enero y que no se pisen ministros y viceministros . Ese es el criterio que bajó el gobernador Maximiliano Pullaro para los funcionarios de primera línea, en momentos en que a nivel nacional se armó cierto revuelo porque Javier Milei también puso condiciones para el descanso, pero algunos integrantes de su gabinete tomaron destinos particulares.

El presidente les dio autorización a sus ministros para que se tomen un descanso después de un año intenso, pero con tres recomendaciones: que no sea a un destino que se identifique con la ostentación, que no desarmen sus equipos de colaboradores y que esos períodos, de no más de dos semanas, puedan interrumpirse.

Puntos en común entre Milei y Pullaro

“Solo diez días de vacaciones en enero. Y si el número uno de un ministerio o secretaría se toma los primeros diez días, el número dos de esa repartición queda a cargo”, explicaron a La Capital en el gobierno provincial. Dan por descontado que nadie realizará viajes al exterior que llamen la atención, a lo sumo algún país limítrofe, porque la mayoría tiene destino local. No trascendió si el gobernador tomará días, sobre todo por motivos de seguridad.

Casa gris.jpg La Casa Gris con guardias en las primeras líneas de gobierno durante enero. Foto: Archivo / La Capital.

Pese a la bajada de línea de Milei, algunos debieron justificar sus viajes. Por ejemplo, Manuel Adorni, el vocero presidencial, que ya tiene pasajes para Miami. “No es cierto que se prohibieron lugares. Se llamó a ser razonable con las vacaciones que uno se toma y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior”, explicó Adorni.

El vocero aseguró que hace una década viaja al mismo destino y que no ve ningún inconveniente en que eso siga así porque nada tiene que ocultar.

El otro caso que trascendió fue el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien confirmó que viajará al exterior, puntualmente para cumplir la promesa a sus nietos de llevarlos a Disney. Según dijo, conversó el tema con los hermanos Milei y la autorizaron sin problemas.

“Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, mis nietos, tengo otro más, les había prometido que cuando terminaran la primaria,los iba a llevar a Disney”, explicó en Radio Urbana Play.

“Me cayó justo este año y fui y hablé con Karina primero. Le dije que tenía un compromiso, un compromiso de honor con mis nietos. Los chicos vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney”, narró.