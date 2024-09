"¿Nos toman por tontos?": Villarruel criticó las negociaciones con Reino Unido que involucran a Malvinas

Además, "se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba", agregaron desde el Ejecutivo.

Ante los cuestionamientos por dicho encuentro, la canciller argentina señaló que no se discutió "el tema de soberanía, sino los otros temas que también son relevantes". No obstante, esto no valió para evitar las críticas por parte de la vicepresidenta.

Embed Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.



La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

El enojo de Villarruel en redes

"La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte?", escribió Villarruel en un posteo en su cuenta de X.

Y siguió: "¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación".

"Resulta insólito que mientras los EEUU nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio. Estas no son palabras contra nuestro gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra de mi identidad y pone en juego los intereses permanentes de nuestra gran Nación. Porque somos amigos de todos, pero primero de la Patria", concluyó la vicepresidenta.