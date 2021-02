Para Fascendini, el "Frente Progresista ya es el pasado"

"Venimos satisfechos porque el presidente del partido nos dio el aval a la construcción que estamos haciendo que es la ampliación del Frente, algo que es una necesidad en Santa Fe. Vamos a seguir trabajando en esta línea mayoritaria de la Unión Cívica Radical para la convocatoria a un frente más amplio que el del orden nacional y que se adapte a las necesidades santafesinas. Tenemos el convencimiento de que hay que sumar al proyecto la fuerza electoral suficiente para poder llevar adelante una alternativa en las próximas elecciones", sostuvo.

Luego agregó: "Nos preocupa el fuerte avance del kirchnerismo y necesitamos reunir todas las fuerzas necesarias para detener ese avance. Vemos peligrar cuestiones fundamentales como la educación, la salud, la independencia de los poderes, sobre todo el judicial, y el avance fuerte sobre las instituciones que en algunos casos se manifestó con avances y retrocesos. Sabemos que hay dificultades, pero tenemos el convencimiento de que el radicalismo tiene que ser el partido convocante de los demás. Hay dificultades, pero hay un fin superior a llevar adelante. Destacamos que el presidente del partido nos avale en esta construcción".

—Usted, como vicegobernador de la provincia, fue muy crítico de la gestión nacional de Cambiemos, ¿cómo se genera el acercamiento con el PRO y qué ruidos genera eso en la interna del partido?

—Desde el primer día que asumimos nos propusimos la unidad del partido y logramos reunir a todos los grupos y todos están representados en los órganos institucionales del partido. Queremos saldar las diferencias y ponernos a trabajar en este camino comprendiendo la realidad que está pasando en el país. Hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro. Creo que ni el Frente Progresista puede ser lo mismo ni Juntos por el Cambio puede ser lo mismo hacia adelante. El pasado hay que dejarlo ahí, es pasado. El futuro tendrá sus dificultades, pero tenemos que atender lo que la gente nos reclama.

—¿Para usted el Frente Progresista ya es pasado?

—El Frente Progresista para nosotros ya es pasado y lo mismo Juntos por el Cambio. Hay que avanzar hacia la formulación de nuevos proyectos y nuevas ideas. El Frente Progresista cumplió un ciclo y tenemos que saber que tenemos que reunir más fuerza electoral porque es evidente que fue insuficiente. Ningún proyecto se puede plasmar si no hay un proyecto de poder. Hoy el proyecto de poder es fundamentalmente salvar las instituciones y los principales valores que siempre nos caracterizaron como la salud, la educación, el respeto a la independencia de poderes que hoy vemos en peligro.

—Si el socialismo se niega a estar con el PRO o Juntos por el Cambio, ¿los radicales tendrán que elegir con quién van a hacer su alianza electoral este año?

—Nosotros estamos transitando este camino. Veremos en los próximos meses a dónde podemos llegar y con quiénes podemos contar. Hay que ponerle mucho oído a lo que plantea la gente que, en general, la que no comulga con el kirchnerismo ni en la provincia ni en la nación nos está pidiendo que trabajemos juntos para ser una alternativa real de oposición en ambos ámbitos.

—¿El Frente Progresista se está reuniendo de forma regular?

—Reuniones de nivel institucional hace tiempo que no se hacen, pero están estos meses de vacaciones y la pandemia que nos obligó a hacerlo por zoom. Pero hay contactos permanentes en el ámbito legislativo. El diálogo es fluido. Yo también tengo diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados y conversamos estos temas. Se plantean dificultades y el camino no es fácil. Pero no hay pero cosa que no intentarlo. Además, en lo que es la provincia la totalidad de los legisladores están comprendidos en los grupos que vinimos hoy y también están representados la gran mayoría de los intendentes y concejales de la UCR. Lo que trajimos al Comité Nacional fue la voluntad de la gran mayoría de los radicales de la provincia de Santa Fe.

No hubo foto del encuentro entre los radicales santafesinos y Cornejo pero, además de Fascendini, también participaron Maximiliano Pullaro, Felipe Michlig, Lisandro Enrico, Santiago Mascheroni y Hugo Marcucci, en representación del espacio que lidera Mario Barletta. Mientras que el sector de José Corral tiene previsto un encuentro con Cornejo para la semana que viene.

Una agenda plagada de reclamos

Este viernes, a las 10, los representantes de la UCR de Santa Fe fueron convocados por el Poder Ejecutivo a un encuentro que será la apertura de una ronda con el resto de los partidos políticos de la provincia.

Si bien no se precisaron los puntos a tocar en el encuentro, se descarta que las elecciones locales de este año formarán parte de la agenda. Pero, además, Fascendini enumeró una serie de reclamos que su partido elevará al Ejecutivo provincial. En la lista está la distribución de los recursos a municipios y comunas, las discriminaciones que sufren los gobiernos radicales, el comienzo de las clases, la falta de respuesta de los funcionarios provinciales a los requerimientos de los intendentes, presidentes comunales y los legisladores.

"También queremos plantear la falta de respeto que hubo en las cuestiones territoriales. Es una larga lista de reclamos que incluye el manejo de la pandemia. El diálogo se cortó a pesar que el gobernador (Omar Perotti) se había comprometido el año pasado a que sea fluido. Celebramos que el gobierno retome este camino. La política es diálogo y seguramente en la medida que seamos atendidos y correspondidos en nuestros pedidos, estaremos todos trabajando para resolver los problemas de la provincia. Pero no vamos a dejar de plantear nuestro punto de vista sobre los temas que nos preocupan", aseguró.

Al ser consultado sobre si esperan que en la reunión pueda plantearse la posibilidad de suprimir las Paso, Fascendini dijo: "Nosotros trabajamos con la normativa vigente que dice que hay Paso. Nada se produjo en sentido contrario. No sé qué van a plantear los funcionarios del gobierno. Tenemos que tener claro que si se reemplazan las Paso hay que ver con qué se lo hace. Es un proceso que no podemos evitar si se les quiere dar igualdad de oportunidades a quienes se quieran presentar para poder ser elegidos para los distintos cargos. Sería muy difícil sin las Paso no cerrarle la oportunidad de participar a quien quiera. Sería una democracia de dirigentes, que es lo que las Paso quieren evitar".