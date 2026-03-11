El aeropuerto de Rosario tendrá un vuelo chárter para viajar al Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil

Uno Santa Fe | Santa Fe | Aeropuerto

11 de marzo 2026 · 16:50hs
El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas anunció la organización de un vuelo chárter directo a San Pablo para asistir al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, una de las fechas más tradicionales del calendario de la Fórmula 1.

El servicio partirá desde Rosario el jueves 5 de noviembre y regresará el lunes 9, permitiendo a los fanáticos del automovilismo vivir el fin de semana completo de competencia en el histórico circuito de Autódromo José Carlos Pace, sede de la carrera.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la mayorista OLA y la aerolínea Flybondi, y apunta a facilitar el acceso desde la región al único evento del campeonato que se disputa en Sudamérica.

El paquete turístico incluye pasaje aéreo chárter Rosario–San Pablo–Rosario, cuatro noches de alojamiento con desayuno, entradas oficiales para la clasificación y la carrera, traslados, coordinación permanente, kit de viaje y asistencia médica internacional.

Desde la terminal aérea rosarina señalaron que la propuesta busca fortalecer la conectividad internacional del aeropuerto y generar nuevas alternativas de viaje para los pasajeros de la región. En ese sentido, el presidente del directorio del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, destacó que “cada nueva ruta internacional es una oportunidad para que Rosario y Santa Fe se proyecten, generando empleo, turismo y orgullo local”.

El paquete estará disponible a través de agencias de viajes y contará con cupos limitados. Desde el aeropuerto indicaron además que este tipo de iniciativas abre la posibilidad de desarrollar en el futuro nuevas propuestas turísticas internacionales con salida directa desde Rosario.

