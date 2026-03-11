La Bombonera ampliada: qué lugar ocuparía entre los estadios más grandes de Sudamérica

El proyecto de ampliación de La Bombonera vuelve a instalarse en el centro de la escena en Boca Juniors . Si la reforma que impulsa la dirigencia se concreta, el estadio pasaría de 58 mil a más de 84 mil espectadores , lo que lo posicionaría entre los escenarios con mayor capacidad de toda Sudamérica .

La propuesta de remodelación que analiza la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme contempla una serie de intervenciones estructurales destinadas a ampliar significativamente la capacidad del estadio sin modificar su histórica ubicación en el barrio de La Boca . Actualmente, el estadio alberga cerca de 58.800 espectadores, pero el plan proyectado apunta a elevar esa cifra hasta 84.500 lugares disponibles . Para alcanzar ese objetivo, el proyecto contempla distintas modificaciones en las tribunas existentes y la incorporación de nuevos sectores. Entre los cambios más relevantes aparece la construcción de una cuarta bandeja con formato de platea , que aportaría aproximadamente seis mil nuevos lugares. A esto se sumaría la transformación completa de la tercera bandeja en tribuna popular , una medida que permitiría sumar cerca de 12 mil ubicaciones adicionales.

Cambios en plateas y tribunas

El plan también incluye una reconfiguración de la platea preferencial. En el diseño proyectado, la platea se extendería hasta el borde del campo de juego, mientras que por encima de ese sector se levantaría una nueva estructura de tribuna que aportaría otros miles de asientos. A su vez, la ingeniería del proyecto contempla una modificación en la pendiente de las populares bajas ubicadas en los sectores norte y sur, lo que permitiría optimizar el espacio disponible y sumar aproximadamente tres mil lugares más dentro del estadio. La suma de todas estas intervenciones permitiría llevar la capacidad total a más de 84 mil espectadores, una cifra que transformaría la escala del estadio xeneize dentro del mapa futbolístico sudamericano.

Qué lugar ocuparía en Sudamérica

Si el proyecto se concreta, La Bombonera se convertiría en el segundo estadio con mayor capacidad de Sudamérica, solo por detrás del Estadio Monumental, casa de River Plate, que tras su proceso de remodelación proyecta alcanzar los 101 mil espectadores. Detrás del escenario xeneize aparecerían otros estadios emblemáticos del continente, como el Estadio Monumental de Lima en Perú, el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro y el moderno Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia. En ese contexto, la ampliación posicionaría al estadio de Boca dentro del grupo de escenarios más imponentes del continente, tanto por su capacidad como por su peso simbólico dentro del fútbol sudamericano.

Impacto en el mapa de estadios argentinos

En el plano local, el estadio también consolidaría su posición dentro del ranking nacional. Con más de 84 mil lugares, quedaría como el segundo estadio más grande de Argentina, con una diferencia considerable respecto a otros escenarios históricos. Entre ellos aparecen el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata o el Estadio José Amalfitani, todos con capacidades cercanas o superiores a los 50 mil espectadores.

Un proyecto con fuerte carga simbólica

Más allá de los números, la ampliación de La Bombonera tiene un peso simbólico especial dentro de la historia del club. El estadio inaugurado en 1940 no solo es uno de los escenarios más reconocidos del fútbol mundial, sino también un elemento central en la identidad futbolera de Boca. Por eso, cualquier intervención estructural genera debates entre hinchas, arquitectos y dirigentes. Sin embargo, si el proyecto logra concretarse, el mítico estadio azul y oro no solo ampliaría su capacidad, sino que reforzaría su presencia entre los grandes templos del fútbol sudamericano.