Uno Santa Fe | Ovación | La Bombonera

La Bombonera ampliada: qué lugar ocuparía entre los estadios más grandes de Sudamérica

Boca proyecta llevar la capacidad de La Bombonera a más de 84 mil espectadores. Si se concreta, quedaría entre los más grandes del continente.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 16:54hs
La Bombonera ampliada: qué lugar ocuparía entre los estadios más grandes de Sudamérica

El proyecto de ampliación de La Bombonera vuelve a instalarse en el centro de la escena en Boca Juniors. Si la reforma que impulsa la dirigencia se concreta, el estadio pasaría de 58 mil a más de 84 mil espectadores, lo que lo posicionaría entre los escenarios con mayor capacidad de toda Sudamérica.

El proyecto para aumentar la capacidad

La propuesta de remodelación que analiza la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme contempla una serie de intervenciones estructurales destinadas a ampliar significativamente la capacidad del estadio sin modificar su histórica ubicación en el barrio de La Boca. Actualmente, el estadio alberga cerca de 58.800 espectadores, pero el plan proyectado apunta a elevar esa cifra hasta 84.500 lugares disponibles. Para alcanzar ese objetivo, el proyecto contempla distintas modificaciones en las tribunas existentes y la incorporación de nuevos sectores. Entre los cambios más relevantes aparece la construcción de una cuarta bandeja con formato de platea, que aportaría aproximadamente seis mil nuevos lugares. A esto se sumaría la transformación completa de la tercera bandeja en tribuna popular, una medida que permitiría sumar cerca de 12 mil ubicaciones adicionales.

Cambios en plateas y tribunas

El plan también incluye una reconfiguración de la platea preferencial. En el diseño proyectado, la platea se extendería hasta el borde del campo de juego, mientras que por encima de ese sector se levantaría una nueva estructura de tribuna que aportaría otros miles de asientos. A su vez, la ingeniería del proyecto contempla una modificación en la pendiente de las populares bajas ubicadas en los sectores norte y sur, lo que permitiría optimizar el espacio disponible y sumar aproximadamente tres mil lugares más dentro del estadio. La suma de todas estas intervenciones permitiría llevar la capacidad total a más de 84 mil espectadores, una cifra que transformaría la escala del estadio xeneize dentro del mapa futbolístico sudamericano.

Qué lugar ocuparía en Sudamérica

Si el proyecto se concreta, La Bombonera se convertiría en el segundo estadio con mayor capacidad de Sudamérica, solo por detrás del Estadio Monumental, casa de River Plate, que tras su proceso de remodelación proyecta alcanzar los 101 mil espectadores. Detrás del escenario xeneize aparecerían otros estadios emblemáticos del continente, como el Estadio Monumental de Lima en Perú, el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro y el moderno Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia. En ese contexto, la ampliación posicionaría al estadio de Boca dentro del grupo de escenarios más imponentes del continente, tanto por su capacidad como por su peso simbólico dentro del fútbol sudamericano.

Bombonera.jpg

Impacto en el mapa de estadios argentinos

En el plano local, el estadio también consolidaría su posición dentro del ranking nacional. Con más de 84 mil lugares, quedaría como el segundo estadio más grande de Argentina, con una diferencia considerable respecto a otros escenarios históricos. Entre ellos aparecen el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata o el Estadio José Amalfitani, todos con capacidades cercanas o superiores a los 50 mil espectadores.

Un proyecto con fuerte carga simbólica

Más allá de los números, la ampliación de La Bombonera tiene un peso simbólico especial dentro de la historia del club. El estadio inaugurado en 1940 no solo es uno de los escenarios más reconocidos del fútbol mundial, sino también un elemento central en la identidad futbolera de Boca. Por eso, cualquier intervención estructural genera debates entre hinchas, arquitectos y dirigentes. Sin embargo, si el proyecto logra concretarse, el mítico estadio azul y oro no solo ampliaría su capacidad, sino que reforzaría su presencia entre los grandes templos del fútbol sudamericano.

La Bombonera Boca Sudamérica
Noticias relacionadas
Argentinos Juniors y Rosario Central igualaron 0-0.

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia venció como visitante a Banfield.

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Karina Milei junto a u hermano Javier

Gregorio Dalbón denuncia presión política sobre la AFA: "Santiago Caputo busca quedarse con la entidad"

real madrid arraso al manchester city: federico valverde brilla con hat-trick en champions league

Real Madrid arrasó al Manchester City: Federico Valverde brilla con hat-trick en Champions League

Lo último

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Último Momento
Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Ovación
Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe