Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Según la encuestadora Global Data, el gobernador alcanzó el 52,5 % de valoración favorable y sigue entre los dirigentes provinciales con mejor imagen

La imagen positiva del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , llegó al 52,5% en octubre y registró una nueva mejora respecto del mes anterior. Así lo indicó el último relevamiento de CB Global Data, que ubicó al mandatario en el sexto puesto del ranking nacional de gobernadores .

El resultado representa una suba de 0,5 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando Pullaro había alcanzado el 52% de valoración positiva. En tanto, la imagen negativa se ubicó en el 43,4%, mientras que el 4,1% de los encuestados respondió que no sabía o no contestó.

De esta manera, el gobernador santafesino registró una diferencia de 9,1 puntos porcentuales entre la imagen positiva y la negativa, de acuerdo con los datos de la consultora.

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Quiénes lideran el ranking de gobernadores

El primer lugar de la medición de octubre correspondió a Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 55,8% de imagen positiva. Lo siguieron Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con el 53,7%, y Gustavo Sáenz, de Salta, con el 53,4%.

El cuarto puesto fue para Ignacio Torres, de Chubut, mientras que Hugo Passalacqua, de Misiones, quedó quinto. Pullaro completó el grupo de los seis mandatarios con mayor valoración positiva.

En el otro extremo de la tabla se ubicaron Alberto Weretilneck, de Río Negro, con el 44,9%; Gildo Insfrán, de Formosa, con el 44%; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, con el 43,5%; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con el 43,1%; y Ricardo Quintela, de La Rioja, con el 42,8%.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento de CB Global Data se llevó a cabo entre el 11 y el 15 de octubre de 2026, con un total de 24.612 casos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medición ofrece una referencia sobre la valoración de los mandatarios provinciales durante octubre. En el caso de Pullaro, los resultados muestran una mejora de medio punto en su imagen positiva respecto del mes anterior, aunque sin cambios en su ubicación dentro de los seis primeros puestos del ranking nacional.