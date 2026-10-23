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Pullaro reclamó a Nación más recursos para el interior: "El país no se va a poner de pie si se sigue pensando en el AMBA"

El gobernador inauguró un jardín de infantes en Villa Constitución y un nuevo edificio del Samco en Juan Bernabé Molina. La Provincia invirtió más de $2.600 millones en ambas obras y defendió la obra pública como motor de desarrollo e igualdad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de octubre 2026 · 15:35hs
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Reclamo oficial. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió al gobierno nacional “más recursos para el interior”.

Reclamo oficial. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió al gobierno nacional “más recursos para el interior”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó al Gobierno nacional una mayor atención a las pequeñas localidades del interior productivo y cuestionó una mirada centrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo hizo este viernes durante la inauguración de un jardín de infantes en Villa Constitución y del nuevo edificio del Samco de Juan Bernabé Molina, dos obras que demandaron una inversión provincial superior a los $2.600 millones.

“Es justo que las obras y los recursos lleguen a las pequeñas localidades del interior productivo, porque aquí todo cuesta mucho más”, afirmó el mandatario, al destacar la importancia de sostener las inversiones en infraestructura fuera de los grandes centros urbanos.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo del país requiere una mirada federal que contemple a las comunidades del interior. “El país no se va a poner de pie si se sigue pensando en el AMBA, sino cuando desde el Gobierno nacional miren a estas localidades de gente noble y trabajadora, que invierte, apoya el desarrollo y empuja el crecimiento del país”, expresó.

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Pullaro defendió el plan de obra pública provincial

Durante las inauguraciones, el gobernador aseguró que su gestión mantiene un programa de infraestructura en distintas regiones de Santa Fe y afirmó que actualmente se desarrollan alrededor de 1.900 obras en todo el territorio provincial.

“No vamos a parar de trabajar en el plan de obra pública más ambicioso que tuvo Santa Fe”, sostuvo Pullaro. Según indicó, la administración provincial busca sostener las inversiones para que las localidades cuenten con infraestructura educativa, sanitaria y de servicios.

El mandatario también reivindicó el modo de ejecución de las obras y el control sobre los recursos públicos. Aseguró que, en su gestión, la obra pública “no es sinónimo de corrupción, sino de eficiencia, de bajar los gastos, seguir los proyectos y controlarlos, y de tener obras de calidad que se merecen en cada localidad”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la finalización de proyectos que estaban paralizados y señaló que su ejecución genera empleo en un contexto económico complejo. También remarcó la importancia del seguimiento y el control de las empresas contratistas.

Villa Constitución: un jardín para 80 chicos por turno

En Villa Constitución, Pullaro encabezó la inauguración del nuevo Jardín de Infantes del barrio San Cayetano. La obra se encontraba paralizada y tenía un avance cercano al 50 % al inicio de la actual gestión. Para completarla, la Provincia licitó los trabajos pendientes y destinó más de $1.059 millones.

El establecimiento fue construido en una sola planta y cuenta con una superficie cubierta de 412 metros cuadrados, con capacidad para 80 niñas y niños por turno. Dispone de cuatro aulas con sanitarios propios, un salón de usos múltiples, un sector administrativo, portería, sanitarios exteriores y un área de juegos al aire libre.

El ministro de Educación, José Goity, señaló que el objetivo es que la infraestructura escolar acompañe los aprendizajes y que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en espacios adecuados.

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Se trata del segundo edificio educativo inaugurado en Villa Constitución durante la gestión de Pullaro, después del Instituto Superior de Profesorado N.º 3, al que asisten más de 1.600 estudiantes.

Juan Bernabé Molina: un nuevo edificio para el Samco

La segunda inauguración tuvo lugar en la comuna de Juan Bernabé Molina, donde quedó habilitado el nuevo edificio del Samco “Dra. María de los Ángeles Cervigni”. La Provincia invirtió más de $1.604 millones en la obra, que reemplaza instalaciones con más de un siglo de historia y un importante grado de deterioro.

El efector sanitario está ubicado en la esquina de Moreno y Lavalle y fue construido en una sola planta, con 420 metros cuadrados cubiertos, 111 semicubiertos y 235 metros cuadrados de espacios exteriores intervenidos.

El establecimiento cuenta con consultorios de clínica médica, odontología y ginecología, sala de observación, farmacia, sector de rayos X y dormitorio para médicos de guardia. También dispone de cocina, lavadero, áreas diferenciadas para la circulación del público y del personal, y estacionamiento semicubierto para ambulancias con acceso directo a los sectores de observación y diagnóstico.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la obra representa una mejora en las condiciones de atención y de trabajo del personal sanitario. Señaló que contar con un edificio adecuado permite recibir a los pacientes en un espacio digno y funcional.

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El reclamo por una mirada federal

Las inauguraciones estuvieron atravesadas por el planteo de Pullaro sobre la distribución territorial de los recursos y la necesidad de sostener las inversiones en las localidades más pequeñas.

El senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino, también destacó la importancia de atender las necesidades del “interior del interior” y afirmó que las obras ejecutadas en la región están modificando la realidad de distintas comunidades.

Con las dos inauguraciones, el Gobierno provincial buscó mostrar el alcance de su programa de infraestructura y, al mismo tiempo, reforzar el reclamo de una mayor atención nacional a las localidades del interior productivo.

“Es justo que las obras y los recursos lleguen a las pequeñas localidades del interior productivo”, insistió Pullaro, al defender la continuidad de las inversiones públicas como herramienta para promover el desarrollo y la igualdad territorial.

Pullaro Nación interior AMBA obra
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