Inter reaccionó sobre el final ante Fiorentina y Thuram le dedicó su gol a Lautaro Martínez

Inter ganó 2-1 en Milán con tantos de Marcus Thuram y Piotr Zieliski en el descuento. Sin el lesionado Lautaro, el francés imitó el festejo del argentino en su dedicatoria.

Inter consiguió una victoria agónica frente a Fiorentina por 2-1 en el estadio Giuseppe Meazza, en un partido que se resolvió durante el tiempo agregado. Sin Lautaro Martínez, quien se recupera de una distensión en el isquiotibial, el equipo milanés encontró la reacción en los minutos finales. Marcus Thuram inició la remontada y tuvo un gesto especial para su compañero, mientras Franco Mastantuono fue titular en el conjunto visitante.

Thuram imitó el festejo de Lautaro en una remontada agónica

El Nerazzurro debió trabajar hasta el final para quedarse con los tres puntos ante la Viola. Cuando el encuentro parecía encaminarse a un resultado adverso, Thuram apareció a los 91 minutos para establecer la igualdad y devolverle la esperanza al conjunto local.

El delantero francés, habitual compañero de Lautaro en la ofensiva del Inter, aprovechó la ocasión para dedicarle el tanto al capitán argentino, que permanece fuera de las canchas por una lesión muscular sufrida después del compromiso frente a Brujas por la Champions League. Para homenajearlo, reprodujo el festejo característico del Toro.

La remontada se completó a los 97 minutos, cuando Piotr Zieliski convirtió un penal y selló el 2-1 definitivo en Milán. De esa manera, Inter consiguió una victoria que parecía escapársele y celebró en una noche marcada tanto por la reacción futbolística como por el gesto de Thuram hacia su compañero.

Del lado de Fiorentina, Franco Mastantuono integró la formación titular y permaneció en el campo hasta los 75 minutos, en un encuentro que terminó con un desenlace adverso para el equipo visitante.