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Aldosivi derrotó a Belgrano y mantiene encendida la esperanza de quedarse en Primera División

El Tiburón venció 1-0 al Pirata en Mar del Plata con un gol de Andrés Vombergar y sigue en la pelea por la permanencia. Ahora espera por Riestra.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 17:00hs
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Aldosivi derrotó a Belgrano y mantiene encendida la esperanza de quedarse en Primera División

Aldosivi consiguió una victoria clave para mantener sus aspiraciones de continuar en la máxima categoría del fútbol argentino. En Mar del Plata, superó 1-0 a Belgrano gracias al tanto de Andrés Vombergar y sumó tres puntos que le permiten seguir con vida en la lucha por evitar el descenso. Aunque todavía necesita otros resultados, el Tiburón no se rinde.

LEER MÁS: Aldosivi se juega la permanencia ante Belgrano: una derrota lo condenará al descenso

Vombergar apareció para darle aire a Aldosivi ante Belgrano

El conjunto marplatense comenzó mejor y avisó temprano. A los tres minutos, Agustín Palavecino habilitó con un taco a Andrés Vombergar, quien sacó un remate potente que encontró una buena respuesta del arquero Thiago Cardozo.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos. Palavecino volvió a participar con un centro al área, Nicolás Cordero desvió la pelota en el primer palo y Vombergar apareció por detrás para ganar de cabeza ante Leonardo Morales y poner el 1-0.

El local estuvo cerca de ampliar la diferencia con una definición de Cordero, pero Cardozo volvió a intervenir. Después, Belgrano consiguió adelantarse y tuvo una oportunidad inmejorable antes del descanso: un disparo de Lisandro López terminó impactando en el poste.

Belgrano buscó el empate, pero Aldosivi resistió

En el complemento, el Pirata intentó cambiar la historia y encontró una chance clara para igualar. Lucas Acosta le negó el gol a Juan Martín Velázquez y, en la segunda jugada, Franco Vázquez no logró capitalizar el rebote.

Aldosivi soportó los intentos visitantes y terminó celebrando un triunfo que puede resultar determinante. Con este resultado, el Tiburón quedó a cuatro puntos de Deportivo Riestra, que todavía debe jugar, cuando restan seis unidades en disputa. La permanencia continúa siendo un desafío complejo, pero el equipo de Mar del Plata prolongó la ilusión y trasladó la presión a su rival directo.

Aldosivi Esperanza Belgrano Primera División
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