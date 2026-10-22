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Más de 20 allanamientos: desarticularon al "Clan Araujo" en Yapeyú, atraparon a un usurero y recuperaron la moto del fiscal

Durante las últimas 72 horas, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante procedimientos en distintos puntos de la ciudad por causas de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, abuso de armas, amenazas y robo calificado. También detuvo a un prestamista ilegal y recuperó una moto robada.

22 de octubre 2026 · 11:16hs
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La PDI realizó más de veinte allanamientos en Santa Fe: hubo detenidos y secuestro de armas

La PDI realizó más de veinte allanamientos en Santa Fe: hubo detenidos y secuestro de armas

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre una serie de procedimientos y allanamientos realizados durante las últimas 72 horas en la ciudad de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, realizó más de veinte allanamientos en distintos domicilios, en el marco de investigaciones por tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, abuso de armas, amenazas y robo calificado.

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Detenidos

Como resultado, cinco hombres fueron detenidos y uno fue aprehendido. Además, secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y otra marca Bersa calibre .22, cargadores, cartuchos de distintos calibres, un kit Roni para pistola de 9 milímetros, cinco teléfonos celulares, prendas de vestir, dos cascos de motocicleta, partes de una Honda Wave y una motocicleta Corven Energy 110 que tenía un pedido de secuestro activo.

Galfrascoli señaló que la mayoría de los allanamientos se realizó en barrio Yapeyú, donde fueron detenidos integrantes de una banda conocida en la zona. “Se trata del Clan Araujo, ligado a usurpaciones, violencia, chantaje, amenazas y abuso de armas”, afirmó. También indicó que, durante las primeras horas de este jueves, fueron detenidos integrantes de familias que “se estaban enfrentando a este histórico clan del barrio”. Quedaron a disposición de la Justicia penal por tentativa de homicidio y abuso de armas.

Detuvieron a un prestamista ilegal

El funcionario se refirió también al trabajo que lleva adelante la Provincia ante el fenómeno de los prestamistas ilegales. “Por indicación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y del fiscal regional, Jorge Nessier, estamos abocados a investigar el delito de prestamistas, chantajes y amenazas calificadas”, dijo Galfrascoli.

En ese sentido, informó que este jueves fue detenida una persona en un domicilio de la calle Ruperto Godoy al 2900. Según el funcionario, tenía “un frondoso prontuario en materia de préstamos ilegales, usura, chantaje y amenazas” y les exigía a las víctimas “el 100 % más de lo que en su momento fue el préstamo”. El detenido será sometido a una audiencia imputativa.

Galfrascoli explicó que se llegó a ese resultado a partir de la denuncia de un familiar de una de las víctimas, que había recibido amenazas del prestamista. “Estos sujetos realizan los chantajes y las amenazas buscando la vulnerabilidad máxima, que es cuando amenazan a la familia”, afirmó. Agregó que la investigación permitió determinar que habría más víctimas y expresó su expectativa de que, una vez que el detenido enfrente la imputación, otras personas se animen a denunciar. “Eso permitirá que, si prospera la investigación, la condena a esta persona sea mucho más firme y fuerte”, sostuvo.

Recuperaron una moto robada

Por otra parte, Galfrascoli fue consultado sobre la recuperación de una motocicleta robada en barrio Guadalupe. “Ayer recibimos una comunicación de la Policía: durante un patrullaje preventivo en el noroeste de la ciudad, dos hombres trasladaban el vehículo a pie, empujándolo por la vía pública”, detalló.

Los agentes interceptaron a los sospechosos y les dieron la voz de alto, pero ambos intentaron escapar. El operativo permitió detener a uno de ellos, mientras que el otro logró eludir a los efectivos. “La persona detenida va a responder, en principio, por encubrimiento”, dijo el funcionario.

Por último, Galfrascoli destacó la disminución de los robos de motocicletas en Santa Fe respecto de los niveles registrados al comienzo de la actual gestión, en diciembre de 2023. “Había reportes diarios que superaban con creces las decenas de vehículos por día. Llegamos a tener semanas de más de cien vehículos sustraídos. Eso hoy se desplomó”, afirmó.

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