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Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

El presidente de Colón celebró el triunfo ante Ciudad Bolívar, resaltó la actitud del plantel y lamentó la lesión de Franco García.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 16:39hs
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Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

La victoria de Colón por 2-0 ante Ciudad Bolívar dejó conforme a José Alonso, quien valoró el rendimiento colectivo y se mostró esperanzado con el presente del equipo. El titular rojinegro destacó la evolución futbolística, ponderó el compromiso de los jugadores y pidió mantener la unión para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Además, se refirió al problema físico de Franco García y adelantó novedades sobre la situación institucional.

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Alonso resaltó la actitud del equipo y pidió acompañamiento

Al analizar el encuentro, el presidente consideró que Colón mostró una versión convincente, con firmeza y capacidad para generar peligro. “Es una victoria donde Colón mostró otra forma, fuimos un equipo sólido, comprometido, con situaciones. Esa actuación a uno ya lo conmueve. Hoy me voy muy entusiasmado, con mucha fe y alegría de lo que se hizo en el año está dando frutos”, manifestó.

Alonso también hizo hincapié en la intensidad y la personalidad que exhibieron los futbolistas, aspectos que vinculó con la identidad histórica del club. “Hay que rescatar el carácter, la intensidad, la preparación física. Hoy se vio todo eso, es un grupo bárbaro, pero hoy lo mostraron como equipo. El ADN sabalero es esto, el hincha pedía esto, mostraron una actitud extraordinaria”, remarcó.

Con el objetivo deportivo todavía por delante, el dirigente insistió en la importancia de que el plantel y los hinchas transiten juntos esta etapa. “Para poder lograr el objetivo hay que enfrentarse a todos, a los que toca. Tenemos que estar todos juntos, pedimos que nos acompañen, tratamos de hacer las cosas bien, espero que Dios nos ilumine. No hay otra salida que estar juntos”, señaló.

Por otra parte, Alonso se refirió a la situación de Franco García, quien tuvo que dejar el campo de juego en los primeros minutos del partido por una molestia en el tobillo. La posibilidad de que el delantero haya sufrido una recaída generó preocupación en el mundo sabalero. “Lo de García es una situación muy difícil, es doloroso”, expresó.

En el plano institucional, el presidente confirmó que el viernes se reunirá con representantes de la minoría para exponer la evolución de las finanzas de Colón desde el inicio de su gestión hasta la actualidad. “El viernes nos vamos a juntar con la minoría para mostrarle los números que recibimos y los de hoy, junto a lo que hicimos para dar vuelta esto”, adelantó.

Colón Bolívar Alonso identidad Franco García
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