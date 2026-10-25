Simeone respaldó a Julián Álvarez tras sus disculpas y destacó su recuperación en Atlético de Madrid

Simeone valoró el gesto del delantero argentino con los hinchas, evitó juzgar su intención de salir del club y remarcó que volvió a encontrar su mejor nivel.

Diego Simeone se refirió al momento que atraviesa Julián Álvarez en Atlético de Madrid y respaldó públicamente al delantero después de que les pidiera disculpas a los hinchas. Tras la victoria frente a Deportivo La Coruña, el entrenador destacó la actitud del campeón del mundo, valoró su compromiso con el plantel y aseguró que recuperar su mejor versión será fundamental para las aspiraciones del equipo.

Simeone valoró el gesto de Julián Álvarez y dejó atrás la polémica

El atacante había quedado en el centro de las versiones sobre una posible salida durante el último mercado de pases, con el Barcelona entre los clubes interesados. Después de aquel episodio, sus disculpas a la afición recibieron una respuesta positiva por parte del técnico argentino, que destacó la sinceridad del futbolista.

“Valoro su perdón. Hacerlo no es fácil, pero cuando uno lo hace desde el sentimiento, desde lo emocional, le doy mucho valor porque es un futbolista y una persona trabajadora y humilde. Quiere a sus compañeros y le agradezco el perdón porque le posiciona en el lugar que él merece y de donde es”, manifestó Simeone.

El entrenador también evitó emitir un juicio sobre la postura que había tomado el delantero en medio de los rumores de transferencia. “No estoy para juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo. La vida se va desarrollando, van pasando situaciones y bienvenido sea”, afirmó.

Además, el Cholo celebró la evolución futbolística de la Araña, que volvió a tener una actuación destacada y resultó determinante para conseguir los tres puntos. “Julián hizo un partidazo y la afición gritó el gol como un gol de su equipo. Valoro el esfuerzo de Julián. Ha repetido el partido bueno que viene haciendo en la Champions. Estamos encontrando al mejor Julián. Para los objetivos del club y lo que quiere nuestra gente, le necesitamos”, sostuvo.

El respaldo del Cholo y la importancia del argentino para el Atlético

Simeone aseguró que el episodio no alteró la relación cotidiana entre el delantero y el resto del plantel. Según explicó, Álvarez mantuvo una conducta profesional con sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores del club, mientras atravesaba una etapa marcada por las especulaciones sobre su futuro.

“Lo hemos vivido con mucha tranquilidad. Julián es un chico que siempre se ha comportado bien con todos, fue respetuoso con el equipo técnico, con los compañeros, con los fisios, con la prensa... Se ha comportado bien. Son procesos que ha tenido que pasar. Es un chico que se ha comportado bien y que poco a poco está volviendo al lugar que tenía la temporada pasada”, señaló.

Por último, el técnico se mostró satisfecho por una victoria que tuvo al argentino nuevamente como protagonista. Reconoció que el equipo atravesó dificultades durante el encuentro y que las modificaciones ayudaron a mejorar el funcionamiento, aunque el rival estuvo cerca de igualar en la última acción.

“Estoy contento por el resultado. Ganamos un partido que comenzó con un arranque muy complicado. Gracias a Dios Julián estuvo en el marcador, como el otro día. El otro día para darnos un punto y hoy para darnos los tres”, concluyó Simeone.