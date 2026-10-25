Uno Santa Fe | Ovación | Simeone

Simeone respaldó a Julián Álvarez tras sus disculpas y destacó su recuperación en Atlético de Madrid

Simeone valoró el gesto del delantero argentino con los hinchas, evitó juzgar su intención de salir del club y remarcó que volvió a encontrar su mejor nivel.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 17:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Simeone respaldó a Julián Álvarez tras sus disculpas y destacó su recuperación en Atlético de Madrid

Diego Simeone se refirió al momento que atraviesa Julián Álvarez en Atlético de Madrid y respaldó públicamente al delantero después de que les pidiera disculpas a los hinchas. Tras la victoria frente a Deportivo La Coruña, el entrenador destacó la actitud del campeón del mundo, valoró su compromiso con el plantel y aseguró que recuperar su mejor versión será fundamental para las aspiraciones del equipo.

LEER MÁS: Julián Álvarez pidió perdón a los hinchas del Atlético y busca dejar atrás la polémica

Simeone valoró el gesto de Julián Álvarez y dejó atrás la polémica

El atacante había quedado en el centro de las versiones sobre una posible salida durante el último mercado de pases, con el Barcelona entre los clubes interesados. Después de aquel episodio, sus disculpas a la afición recibieron una respuesta positiva por parte del técnico argentino, que destacó la sinceridad del futbolista.

“Valoro su perdón. Hacerlo no es fácil, pero cuando uno lo hace desde el sentimiento, desde lo emocional, le doy mucho valor porque es un futbolista y una persona trabajadora y humilde. Quiere a sus compañeros y le agradezco el perdón porque le posiciona en el lugar que él merece y de donde es”, manifestó Simeone.

El entrenador también evitó emitir un juicio sobre la postura que había tomado el delantero en medio de los rumores de transferencia. “No estoy para juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo. La vida se va desarrollando, van pasando situaciones y bienvenido sea”, afirmó.

Además, el Cholo celebró la evolución futbolística de la Araña, que volvió a tener una actuación destacada y resultó determinante para conseguir los tres puntos. “Julián hizo un partidazo y la afición gritó el gol como un gol de su equipo. Valoro el esfuerzo de Julián. Ha repetido el partido bueno que viene haciendo en la Champions. Estamos encontrando al mejor Julián. Para los objetivos del club y lo que quiere nuestra gente, le necesitamos”, sostuvo.

El respaldo del Cholo y la importancia del argentino para el Atlético

Simeone aseguró que el episodio no alteró la relación cotidiana entre el delantero y el resto del plantel. Según explicó, Álvarez mantuvo una conducta profesional con sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores del club, mientras atravesaba una etapa marcada por las especulaciones sobre su futuro.

“Lo hemos vivido con mucha tranquilidad. Julián es un chico que siempre se ha comportado bien con todos, fue respetuoso con el equipo técnico, con los compañeros, con los fisios, con la prensa... Se ha comportado bien. Son procesos que ha tenido que pasar. Es un chico que se ha comportado bien y que poco a poco está volviendo al lugar que tenía la temporada pasada”, señaló.

Por último, el técnico se mostró satisfecho por una victoria que tuvo al argentino nuevamente como protagonista. Reconoció que el equipo atravesó dificultades durante el encuentro y que las modificaciones ayudaron a mejorar el funcionamiento, aunque el rival estuvo cerca de igualar en la última acción.

“Estoy contento por el resultado. Ganamos un partido que comenzó con un arranque muy complicado. Gracias a Dios Julián estuvo en el marcador, como el otro día. El otro día para darnos un punto y hoy para darnos los tres”, concluyó Simeone.

Simeone respaldo Julián Álvarez Atlético de Madrid
Noticias relacionadas
kimi antonelli gano en austin y quedo a un paso de consagrarse campeon de f1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

franco colapinto abandono en el gp de estados unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

colon se ilusiona: moron perdio y el sabalero quedo a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

inter reacciono sobre el final ante fiorentina y thuram le dedico su gol a lautaro martinez

Inter reaccionó sobre el final ante Fiorentina y Thuram le dedicó su gol a Lautaro Martínez

Lo último

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Último Momento
Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Récord en los Puertos de Santa Fe: 3,3 millones de toneladas movilizadas entre enero y septiembre de 2026

Récord en los Puertos de Santa Fe: 3,3 millones de toneladas movilizadas entre enero y septiembre de 2026

Ovación
Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Aldosivi derrotó a Belgrano y mantiene encendida la esperanza de quedarse en Primera División

Aldosivi derrotó a Belgrano y mantiene encendida la esperanza de quedarse en Primera División

Policiales
La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Más de 20 allanamientos: desarticularon al Clan Araujo en Yapeyú, atraparon a un usurero y recuperaron la moto del fiscal

Más de 20 allanamientos: desarticularon al "Clan Araujo" en Yapeyú, atraparon a un usurero y recuperaron la moto del fiscal

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre