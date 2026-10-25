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Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Deportivo Morón cayó 1-0 ante Almirante Brown por la fecha 35 de la Primera Nacional y no pudo sumar. Colón quedó a solo una unidad del Gallito y alimenta sus chances de escalar en la tabla.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 18:02hs
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Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón recibió una noticia que renueva sus expectativas en la recta final de la Primera Nacional. Deportivo Morón perdió 1-0 frente a Almirante Brown, como visitante, y dejó pasar la oportunidad de sumar en la fecha 35. Con este resultado, el Sabalero quedó a apenas un punto del Gallito, que se mantiene tercero con 58 unidades, y se ilusiona con seguir creciendo en la tabla.

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Una derrota que alimenta la ilusión sabalera

El encuentro se disputó en el estadio Fragata Presidente Sarmiento y se definió a favor del conjunto local con un tanto de Santiago. Almirante Brown consiguió así tres puntos importantes, llegó a las 51 unidades y quedó en el sexto puesto de la tabla.

Para Colón, la caída de Morón representa una oportunidad para acercarse en la clasificación y fortalecer sus aspiraciones de cara al tramo decisivo del campeonato. Con la definición de la fase regular cada vez más cerca, cada resultado puede modificar el panorama en la lucha por una mejor ubicación de cara al Reducido.

Colón Morón
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