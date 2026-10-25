Récord en los Puertos de Santa Fe: 3,3 millones de toneladas movilizadas entre enero y septiembre de 2026

El Gobierno provincial registró un récord logístico en el complejo portuario en 2026. Está en marcha la licitación para la Terminal de Contenedores de Santa Fe.

El sistema de puertos públicos y la Zona Franca Santafesina movilizaron más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026. El puerto de Santa Fe busca recuperar movimiento de cargas.

El puerto de Santa Fe continúa con medidas para aumentar su actividad comercial. La Terminal de Agrograneles acumuló 122.517 toneladas entre enero y septiembre, de las cuales 12.268 correspondieron al tercer trimestre.

El objetivo oficial es cerrar el año con 80.000 toneladas multigranos contratadas, a partir de acuerdos con siete cooperativas regionales. Para mejorar las operaciones, se informaron inversiones superiores a los 700.000 dólares en una plataforma volcadora, caños de embarque y una caladora de granos.

La terminal de contenedores y cargas generales, en tanto, acumuló 588 TEUs de trasbordo logístico. La Provincia avanza con una licitación para concesionar su explotación comercial y sumar un operador que permita atraer inversiones y nuevas conexiones navieras.

Puerto de Rosario

El puerto de Rosario acumuló 2.365.214 toneladas hasta septiembre, un 22,4% más que en el mismo período de 2025. Se trata del mayor registro de los últimos cinco años.

La terminal Sepor movilizó 1.943.367 toneladas de agrograneles, con un incremento interanual del 30,4%. Por su parte, Terminal Puerto Rosario (TPR) operó 83.795 TEUs en lo que va del año y alcanzó las 421.847 toneladas. Entre julio y septiembre, las dos terminales atendieron 66 buques.

Villa Constitución sumó operaciones y proyecta nuevas inversiones

La Terminal II de Villa Constitución despachó 245.520 toneladas entre enero y septiembre, un 28% más que en el mismo período del año pasado. Solo durante el tercer trimestre, el movimiento llegó a 63.435 toneladas.

En paralelo, la Provincia adjudicó la Terminal I a una unión transitoria de empresas integrada por Southern Silica SRL y Esesa SA. El proyecto prevé una inversión privada de 4,5 millones de dólares para recuperar más de 33.000 metros cuadrados que llevan casi siete décadas sin actividad.

El plan contempla obras de dragado y mejoras de infraestructura para almacenar, clasificar y despachar arena y áridos destinados, entre otros usos, al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

La Zona Franca superó las 579.000 toneladas

La Zona Franca Santafesina registró 579.910 toneladas de graneles hasta septiembre, un 30% más que en el mismo período de 2025. El movimiento incluyó 309.998 toneladas transportadas en barcazas y otras 269.912 toneladas trasladadas en camiones.

Además, se movilizaron 80.558 toneladas de palanquillas de acero vinculadas a las empresas ArcelorMittal Acindar y Gerdau, mediante 2.789 camiones.