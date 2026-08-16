Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50%

El estudio, realizado entre el 13 y el 25 de julio sobre una muestra de 1.902 personas mayores de 16 años de toda la provincia, muestra que el 51% tiene una imagen positiva del mandatario santafesino

El gobernador Maximiliano Pullaro tiene una imagen positiva superior al 50% entre los santafesinos y registra mejores indicadores de aprobación y confianza que el gobierno nacional, según una encuesta de GyC Comunicaciones.

El estudio, realizado entre el 13 y el 25 de julio sobre una muestra de 1.902 personas mayores de 16 años de toda la provincia, muestra que el 51% tiene una imagen positiva del mandatario santafesino. Con esos números, Pullaro se ubica como el dirigente provincial con mejor imagen entre los evaluados.

LEER MÁS: Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

La diferencia es significativa respecto de otras figuras de la política santafesina. Omar Perotti y Marcelo Lewandowski alcanzan un 39% de imagen positiva cada uno; Juan Monteverde y Pablo Javkin igualan en un 34%; Gisela Scaglia, un 28%; y Caren Tepp, un 25%. Más abajo se ubican los referentes libertarios Agustín Pellegrini (18%) y Romina Diez (14%).

Al consultar por la imagen positiva de los dirigentes nacionales, al tope se ubican las principales figuras de la Casa Rosada. El podio es de Patricia Bullrich (51%), Javier Milei (44%) y Victoria Villarruel (37%). Les siguen Mauricio Macri (34%), Cristina Kirchner (32%), Axel Kicillof (27%) y Karina Milei (21%).

La gestión de Maximiliano Pullaro

El relevamiento también consultó por la gestión. Allí, el 49,4 % dijo aprobar al gobierno provincial. En la misma medición, la administración de Javier Milei obtuvo un 41,8% de aprobación.

La brecha vuelve a observarse al preguntar por la confianza: el 53 % expresa mucha o alguna confianza en el gobierno de Pullaro, mientras que en el caso de la administración nacional ese indicador alcanza el 40 %.

Los resultados aparecen en un contexto económico complejo. El 52 % evalúa negativamente la situación económica y social, aunque ese indicador retrocedió cuatro puntos respecto de junio, mientras la valoración positiva avanzó del 43 % al 47 %.