Qué cambiaría en las elecciones de Santa Fe con la nueva reforma electoral

El especialista en derecho electoral Jorge Zárate analizó en Mañana UNO los principales cambios que se debaten en la reforma y cuestionó las modificaciones al sistema de boleta única

La discusión sobre la reforma electoral de Santa Fe continuará esta semana en la Legislatura, donde deberán definirse varios de los aspectos que todavía permanecen abiertos

La reforma electoral de Santa Fe ingresa en una semana clave de debate en la Legislatura provincial cuando la Cámara de Diputados le daría media sanción este jueves 20 de agosto al nuevo Código Electoral, una reforma de más de 200 artículos que busca ordenar normas hoy dispersas y adecuar el sistema a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2025.. En ese marco, el abogado Jorge Zárate, especialista en derecho electoral , analizó en el programa Mañana UNO , que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3 , los principales aspectos de la discusión y planteó reparos sobre los cambios que se estudian para el sistema de votación.

Zárate participó de las reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde expuso junto al especialista Oscar Blando. Mientras Blando se enfocó en los aspectos generales del régimen electoral y los nuevos paradigmas constitucionales, Zárate centró su exposición en la autonomía política y electoral de los municipios .

La autonomía electoral de los municipios, en el centro del debate

Uno de los principales planteos de Zárate tiene que ver con la posibilidad de que los municipios con capacidad para dictar sus propias cartas orgánicas puedan avanzar en materia electoral.

El abogado sostuvo que, a partir de la reforma constitucional, los municipios no tendrían competencias electorales propias. En ese sentido, advirtió que podría generarse una dificultad jurídica si una ciudad dicta una ordenanza de carta orgánica y posteriormente pretende convocar a una convención municipal para sancionarla.

El planteo alcanza especialmente a las ciudades de más de 20.000 habitantes, entre ellas Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, aunque Zárate aclaró que la posibilidad puede extenderse a otras localidades por distintas circunstancias.

Qué dice la Constitución sobre las elecciones municipales

Durante la entrevista, el especialista explicó que, según su interpretación, la competencia electoral continúa siendo provincial, incluso después de la reforma constitucional. "Todas las elecciones de las autoridades municipales electivas y el régimen electoral aplicable son competencia de la provincia", sostuvo Zárate al explicar su posición. Además, señaló que la propia Constitución establece que las elecciones municipales deben realizarse en simultáneo con las elecciones provinciales.

En esa estructura, la Legislatura provincial tiene competencia para legislar sobre el régimen municipal y electoral, mientras que el Poder Ejecutivo provincial es el encargado de convocar a las elecciones municipales junto con las provinciales.

Para Zárate, la reforma constitucional no modificó este esquema: la provincia mantiene la competencia electoral y los municipios no adquirieron nuevas atribuciones en esa materia.

El debate por el Tribunal Electoral

Otro de los puntos que apareció durante la entrevista fue el funcionamiento del Tribunal Electoral de Santa Fe. Zárate defendió la necesidad de contar con un tribunal especializado, aunque cuestionó el eventual diseño institucional que se analiza. Según explicó, su posición es que debería existir un organismo dedicado exclusivamente al derecho electoral, integrado por especialistas y con competencias específicas.

"El tema es qué tribunal electoral queremos", resumió el abogado. En ese sentido, planteó que los integrantes del tribunal deberían contar con capacitación específica en derecho electoral y que el organismo debería tener una independencia suficiente para garantizar la prescindencia frente a intereses jurisdiccionales.

Críticas al cambio de la boleta única

Uno de los aspectos que generó mayores cuestionamientos durante la entrevista fue la posible modificación del sistema de boleta única. Zárate consideró que la Constitución no establece de manera específica cuestiones como la boleta única, las PASO o determinados porcentajes de umbrales electorales, por lo que entiende que la Legislatura tiene margen para legislar sobre esos aspectos.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de la oportunidad y la forma en que se pretende modificar el sistema. Para el especialista, cambiar la modalidad de votación en medio del proceso de reforma puede generar confusión entre los electores, especialmente porque los santafesinos llevan más de una década familiarizados con el actual mecanismo de boleta única.

"Lo que están haciendo o lo que pretenden hacer es modificar, cambiar el sistema electoral a mitad del camino", sostuvo durante la entrevista.

De cinco boletas a tres: qué preocupa al especialista

Uno de los cambios que se analizan consiste en pasar de las cinco boletas utilizadas en las PASO a un esquema de tres boletas en las elecciones generales, agrupando distintas categorías.

Según explicó Zárate, esto implicaría modificar no solamente la cantidad y los colores de las boletas sino también la forma en que los ciudadanos expresan sus preferencias electorales. El abogado puso como ejemplo la posibilidad de incorporar un casillero para "voto por lista completa", junto con opciones para seleccionar categorías específicas.

Para Zárate, esa combinación podría generar un efecto diferente al que produce la actual boleta única de papel.

El riesgo del "efecto arrastre"

Uno de los conceptos centrales de su análisis fue el denominado "efecto arrastre". El especialista explicó que, cuando se agrupan distintas categorías en una misma boleta, existe el riesgo de que el elector termine seleccionando una lista completa en lugar de elegir candidatos de diferentes fuerzas para cada categoría.

Según su interpretación, esto podría significar un cambio importante respecto del sistema de boleta única que se utiliza actualmente en Santa Fe, donde el votante puede elegir de manera independiente candidatos para cada categoría.

"Lo que puede llegar a lograr este procedimiento de boleta única nuevo con las categorías pegadas es el efecto arrastre", advirtió.

El debate por los pisos electorales

Otro de los puntos que genera discusión es el umbral electoral que deberán superar las fuerzas políticas. Zárate coincidió con algunos de los cuestionamientos planteados por Oscar Blando respecto de la posibilidad de establecer un piso demasiado elevado. Pero aclaró que no solamente debe analizarse el porcentaje establecido, sino también el nivel de participación electoral.

El especialista explicó que un piso del 5%, por ejemplo, puede representar una dificultad mucho mayor para las fuerzas políticas si la participación efectiva del electorado es baja. "Cuanto menos participación, prácticamente los umbrales se duplican", señaló.

En ese sentido, advirtió que el debate por los pisos puede tener un impacto especialmente fuerte sobre los partidos políticos más pequeños. Según señaló, se está hablando de cifras que podrían ubicarse entre 100.000 y 120.000 votos, una cantidad que consideró difícil de alcanzar para partidos que compiten sin alianzas.

Una semana clave para la reforma electoral

La discusión sobre la reforma electoral de Santa Fe continuará esta semana en la Legislatura, donde deberán definirse varios de los aspectos que todavía permanecen abiertos.

Para Zárate, todavía no existe un consenso definitivo sobre cuestiones centrales del proyecto y consideró que algunas de las versiones que circulan sobre el nuevo sistema electoral deben ser tomadas con cautela hasta que sean formalmente definidas.

El debate, por lo tanto, no se limita a modificar la forma de votar. También pone en discusión las competencias electorales de la provincia y los municipios, el funcionamiento del Tribunal Electoral, los pisos electorales y el diseño de la boleta única que utilizarán los santafesinos en futuras elecciones.

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