Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

El presidente argentino participó en Washington de la primera sesión de la Junta de la Paz

19 de febrero 2026 · 23:18hs
El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió a su par argentino, Javier Milei, al mostrarle su respaldo en la primera reunión de la Junta de la Paz que se llevó a cabo en Washington.

"He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a (el primer ministro de Hungría) Viktor Orban y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei", dijo el mandatario norteamericano.

Trump añadió: “No se supone que respalde a la gente pero respaldo a alguien cuando me cae bien”

“Respaldé a este caballero, Milei. Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”, concluyó.

Junta de Paz

Milei participó de la primera sesión de la Junta de la Paz con el canciller Pablo Quirno. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se quedó en Buenos Aires.

Trump indicó que cree que la Junta de Paz, creado a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU para reconstruir Gaza, asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.

Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington, ya que tenía planeado arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.

