Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral y así se ratifica el paro general El oficialismo sesionará este jueves para tratar la reforma laboral que ya cuenta con media sanción. Tras retirar el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad para asegurar el quórum, el Gobierno apuesta a una jornada maratónica que le permita dejar el proyecto listo para su tratamiento en el Senado antes del 1° de marzo. 18 de febrero 2026 · 20:59hs

gentileza El Gobierno buscaría sancionar la reforma laboral el 27 de febrero en el Senado

El oficialismo convocó a sesionar este jueves en Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta ya con media sanción del Senado. Los legisladores están citados al recinto a las 14 en la que se espera que sea una sesión maratónica y que coincidirá con el paro general anunciado por la CGT.

La convocatoria tuvo lugar luego de que el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmara en el plenario de comisiones que se retirará del proyecto el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad que causó rechazo tanto en la oposición como en los sectores aliados, que amenazaron con no dar quórum.

El objetivo del oficialismo es tratar la reforma laboral lo antes posible para que el Senado pueda ratificar los cambios antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei deba inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso.