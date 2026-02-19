Uno Santa Fe | El País | Temporal

Tormenta en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Una tormenta en Paraná arrastró una vivienda cercana al arroyo Las Viejas y buscan a una madre y su hija. Tres integrantes de la familia fueron rescatados.

19 de febrero 2026 · 10:36hs
Una familia fue arrastrada por el agua en Paraná y buscan intensamente a una madre y su hija luego de que su vivienda fuera llevada por la corriente en la zona de calle Blas Parera y Brown, cerca del arroyo Las Viejas.

El episodio se registró durante la mañana, en medio de precipitaciones intensas que generaron anegamientos y desbordes en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones, la tormenta se intensificó en pocas horas y el agua comenzó a subir de manera abrupta. La vivienda, ubicada a la vera del arroyo, fue arrastrada por la corriente junto con los cinco integrantes del grupo familiar. Tres integrantes de la familias fueron rescatados y aún falta encontrar a la madre y una hija. Se trata de Patricia Mena y su hija Kiara.

El padre logró salir

Personal de Bomberos, efectivos policiales, Protección Civil y vecinos del barrio iniciaron una búsqueda desesperada en la zona afectada. Con el correr de los minutos, el padre de los menores fue hallado a unos metros del lugar del hecho, tras haber sido arrastrado por el agua.

Según trascendió, el hombre habría intentado rescatar a sus hijas en medio de la creciente, pero no logró hacerlo. Fue asistido por los equipos de emergencia mientras continuaba el operativo para localizar al resto de la familia.

Operativo de búsqueda

El episodio ocurrió en el marco del fuerte temporal que afectó a Paraná y que provocó importantes acumulaciones de agua, calles anegadas y complicaciones en distintos barrios.

Las tareas de búsqueda se concentran en sectores cercanos al arroyo Las Viejas, donde el caudal avanzó con fuerza. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de la madre y las dos niñas, mientras continúa el despliegue de los equipos de rescate en la zona.

Temporal Paraná Agua
Fate: el Gobierno suspendió por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

La CGT confirmó el paro nacional contra la reforma laboral para este jueves

Quién es el dueño de Fate, la empresa de neumáticos que cerró tras 80 años

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

"Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende"

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

El boxeo vuelve a vibrar con una gran velada en Esperanza

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus