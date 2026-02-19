Tormenta en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Una tormenta en Paraná arrastró una vivienda cercana al arroyo Las Viejas y buscan a una madre y su hija. Tres integrantes de la familia fueron rescatados.

Una familia fue arrastrada por el agua en Paraná y buscan intensamente a una madre y su hija luego de que su vivienda fuera llevada por la corriente en la zona de calle Blas Parera y Brown, cerca del arroyo Las Viejas.

El episodio se registró durante la mañana, en medio de precipitaciones intensas que generaron anegamientos y desbordes en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones, la tormenta se intensificó en pocas horas y el agua comenzó a subir de manera abrupta. La vivienda, ubicada a la vera del arroyo, fue arrastrada por la corriente junto con los cinco integrantes del grupo familiar. Tres integrantes de la familias fueron rescatados y aún falta encontrar a la madre y una hija. Se trata de Patricia Mena y su hija Kiara.

El padre logró salir

Personal de Bomberos, efectivos policiales, Protección Civil y vecinos del barrio iniciaron una búsqueda desesperada en la zona afectada. Con el correr de los minutos, el padre de los menores fue hallado a unos metros del lugar del hecho, tras haber sido arrastrado por el agua.

Según trascendió, el hombre habría intentado rescatar a sus hijas en medio de la creciente, pero no logró hacerlo. Fue asistido por los equipos de emergencia mientras continuaba el operativo para localizar al resto de la familia.

Operativo de búsqueda

El episodio ocurrió en el marco del fuerte temporal que afectó a Paraná y que provocó importantes acumulaciones de agua, calles anegadas y complicaciones en distintos barrios.

Las tareas de búsqueda se concentran en sectores cercanos al arroyo Las Viejas, donde el caudal avanzó con fuerza. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de la madre y las dos niñas, mientras continúa el despliegue de los equipos de rescate en la zona.