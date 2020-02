Leandro Corti, exministro de Seguridad durante el gobierno de Antonio Bonfatti, fue designado mediante un decreto como asesor del actual titular de esa cartera, Marcelo Sain. El decreto firmado por el gobernador, Omar Perotti, tiene fecha del 21 de febrero pasado y sólo menciona que la llegada de Corti será como Asistente Técnico Nivel I.

Desde el gobierno aún no se brindaron explicaciones acerca de cuáles serán las funciones del exministro que, luego de ese paso por la función pública, se dedicó a ejercer su profesión de abogado.

Decreto Corti nuevo.png El decreto, fechado el 21 de febrero pasado, lleva las firmas del gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Corti llegó al Ministerio de Seguridad de la mano del entonces gobernador Bonfatti, en diciembre de 2011. Sin embargo, se sostuvo en el cargo menos de seis meses, ya que el 5 de junio de 2012 presentó su renuncia al cargo.

El entredicho que terminó con la salida de Corti fue porque el entonces ministro no quería avalar la seguridad para un partido de fútbol entre Patronato y Rosario Central en la ciudad de Santa Fe. La provincia vivía momentos muy difíciles en materia de seguridad y Corti no quería destinar agentes a un evento deportivo que debía realizarse en Entre Ríos y que por presión del club rosarino se terminó jugando en Santa Fe.

Bonfatti no quiso correr con el costo político de no poder garantizar la realización del encuentro en la capital provincial y de tener que decirle que no a uno de los dos clubes más grandes de Rosario. Por lo tanto, el que corrió con los costos fue el propio Corti.

Saín.png El flamante ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

En aquel momento el gobierno emitió un comunicado para explicar que "el gobernador Antonio Bonfatti aceptó esta tarde la renuncia presentada por Leandro Corti al cargo de ministro de Seguridad. Asimismo, el mandatario santafesino dispuso que el secretario de Seguridad Pública, Marcos Escajadillo, quede a cargo de la cartera hasta tanto se designe al nuevo titular", al tiempo que informó que "todos los funcionarios que integran el equipo del Ministerio de Seguridad quedan ratificados en sus cargos".

Luego fue designado en ese cargo una de las espadas políticas que tenía el socialismo en la Legislatura. Raúl Lamberto, quien entonces era diputado se hizo cargo de la cartera más caliente hasta diciembre de 2015.

La paradoja

El dato curioso de la historia es que al ser designado como ministro de Seguridad, Leandro Corti escogió a Hugo Tognoli como el jefe de la Policía de la provincia. Tognoli venía de ser el responsable de lo que se denominaba como Drogas Peligrosas. Pero en menos de un año, en octubre de 2012, Tognoli fue detenido porque era señalado como integrante de una red de protección de narcotraficantes. Esa investigación fue realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en ese momento estaba dirigida por el hoy ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.