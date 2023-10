"Veo un balotaje", pronosticó Mauricio Macri tras votar

"Ojalá que estemos todos iluminados y votemos por ese futuro que nos merecemos. Que vengan todos a votar, que todos participemos... Y salgamos adelante, porque se puede", incentivó Macri, quién también se encargó de repartir medialunas entre el gran número de cronistas y camarógrafos que cubrieron su votación.

Mauricio Macri balotaje Patricia Bullrich 1.jpg

Y reiteró: "Claro que se puede salir adelante. No estamos condenados a lo que estamos viviendo hoy".

Finalmente, consultado por si ve un escenario de segunda vuelta el 19 de noviembre, Macri fue contundente: "Sí, vemos el balotaje".

"Nos vamos a ver acá si Dios quiere para terminar de definir hacia dónde va la Argentina", sentenció el expresidente.

Y luego pidió: "Me gustaría irme a mi casa. Estoy rodeado acá, no sé por donde me voy", buscando no explayarse en sus declaraciones para no romper la veda electoral.

Macri contó que tenía pensado almorzar en familia y luego, por la tarde, dirigirse al búnker de Juntos por el Cambio ubicado en el predio Parque Norte para esperar los resultados junto a los integrantes de su espacio político.

En el último día de campaña, el expresidente había dado a conocer un video con un fuerte apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio.

