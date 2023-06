Wado De Pedro oficializó su precandidatura a presidente mediante las redes sociales

Pese al lanzamiento oficial, en la pieza audiovisual no se hizo mención a su compañero de fórmula, en medio de rumores cada vez más fuertes que lo ubican junto al gobernador tucumano Juan Manzur.

"Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, mucho coraje y mucha firmeza para enfrentarlos y resolverlos. Proteger los derechos conquistados, cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas", expresó De Pedro en el video.

"Quiero una Argentina de progreso, pero sobretodo de crecimiento compartido. Tenemos problemas urgentes, la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación, y una pobreza inaceptable. Y hay que abordar esas urgencias sin excusas", agregó.

El precandidato señaló que "es necesario representar a nuestro país federal".

"Trabajar como lo hice estos años para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias pensando en el arraigo, y la fuerza del interior", manifestó.

"El país necesita de esta energía renovadora y un nuevo sueño en el que creer. No será un trabajo fácil, pero si de algo puedo dar fe es que nunca tuve las cosas fáciles. Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho", concluye el video.

Embed Amo profundamente a mi país.

Es necesario volver a representar y defender al país federal.

Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos.

Quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas. pic.twitter.com/MpGfhrUT09 — Wado de Pedro (@wadodecorrido) June 22, 2023

De esta manera, De Pedro se enfrentaría en las internas de Unión por la Patria con Daniel Scioli, el otro precandidato del espacio. Se aguarda por las definiciones de otros dirigentes que manifestaron sus intenciones de competir por la presidencia como Juan Grabois y Agustín Rossi, quienes podrían bajar sus prencandidaturas.