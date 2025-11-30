Uno Santa Fe | GP de Qatar

Por qué Franco Colapinto largará desde boxes en el GP de Qatar tras una mala clasificación

Franco Colapinto largará desde boxes en el GP de Qatar por cambios técnicos en su auto, tras una Q1 adversa que incluyó la eliminación de su primera vuelta.

30 de noviembre 2025 · 13:07hs
El piloto argentino Franco Colapinto largará desde boxes en el GP de Qatar, luego de una clasificación difícil que lo dejó sin chances en la Q1. La escudería Alpine confirmó modificaciones técnicas que obligan a cambiar su posición de salida para la carrera en el circuito de Lusail.

Por qué largará desde boxes en el GP de Qatar

Según informó la propia escudería, se realizaron cambios técnicos en el monoplaza, lo que forzó la reubicación del argentino en el pitlane. La decisión fue tomada tras analizar el rendimiento del auto luego de la jornada del sábado. Colapinto había quedado último en la clasificación luego de que su primera vuelta fuera eliminada por exceder límites de pista y tocar la leca, un error que condicionó toda la sesión.

La clasificación de Franco Colapinto en Qatar

El piloto de Alpine no pudo recuperarse del incidente inicial y quedó relegado en la Q1. Minutos después, el equipo confirmó que los ajustes realizados derivaban en la sanción deportiva que establece la largada desde boxes. De esta manera, Colapinto buscará recuperar posiciones desde atrás en un Gran Premio de Qatar donde el desgaste de neumáticos y las temperaturas serán factores clave.

