Hoy se celebra el Día Nacional del Mate, fecha dispuesta por el Congreso nacional para destacar el valor cultural y beneficios a la salud de la infusión

Hoy es el Día Nacional del Mate, la infusión más popular en Argentina

Este domingo, como cada 30 de noviembre, se celebra en Argentina el Día Nacional del Mate . La fecha fue institucionalizada por el Congreso de la Nación en 2014 (Ley 27.117) , para destacar “los valores sociales, culturales y saludables de esta costumbre ancestral” .

Si bien la costumbre de compartir el mismo mate con otras personas cambió tras la pandemia, aún se mantiene como un hecho colectivo con recipientes de vidrio, madera o calabaza. El mate es un gesto de amistad que trasciende edades y estratos sociales.

mate yerba mate Día Nacional inteligencia artificial cebar beneficios

Por qué la fecha del Día Nacional del Mate

La elección del 30 de noviembre conmemora el nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, en 1778 en Santo Tomé (Corrientes).

Más conocido como Andresito, gobernó la Provincia Grande de las Misiones entre 1815 y 1819, y fue un promotor fundamental de la producción y distribución de la yerba mate.

Cómo preparar el mate

La preparación del mate es un ritual que se aprende y se “perfecciona” a la par que la infusión se vuelve parte de la rutina cotidiana. Las formas y consejos son variados, a tal punto que la inteligencia artificial también tiene la suya.

“Para hacer un buen mate, primero llenar el mate con hierba (de ahora en más yerba) hasta aproximadamente tres cuartas partes y agitarlo tapándolo con la mano para que el polvillo más fino quede en la palma. Luego, inclinar el mate y mojar solo una parte de la yerba con agua tibia o a baja temperatura para que se vaya hidratando de a poco”.

El segundo paso es “introducir la bombilla en la parte mojada y llenar el resto con agua a la temperatura ideal, entre 75 y 85 grados centígrados”.

Finalmente, “comenzar a cebar el mate, sirviendo el agua en el mismo lugar para no mojar toda la yerba de una vez y evitar mover la bombilla”.

De dónde viene el mate

Los orígenes de la infusión se remontan a la cultura de la etnia guaraní. Para este pueblo, la yerba mate (Ilex paraguariensis) era considerada un regalo de los dioses, y su consumo era un acto ritual.

También era utilizada como moneda de cambio con otros pueblos prehispánicos.

Los beneficios del mate

Según un estudio realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el consumo diario de más de 550 mililitros de mate cebado podría estar relacionado con una menor incidencia de diabetes tipo 2 en un plazo de dos años.

Este hallazgo, basado en un análisis de 2.615 personas entre 35 y 74 años, refuerza la hipótesis de que ciertos compuestos presentes en la yerba mate, como los polifenoles antioxidantes, podrían influir positivamente en el metabolismo de la glucosa.

Desde el punto de vista químico, la yerba mate contiene una amplia variedad de compuestos activos, entre ellos alcaloides como la cafeína y la teobromina, polifenoles como el ácido clorogénico, saponinas y minerales esenciales como potasio, calcio y magnesio.

Estos componentes han sido objeto de numerosos estudios preclínicos y clínicos que han identificado efectos beneficiosos, como la capacidad antioxidante, la reducción del colesterol y la mejora del metabolismo lipídico.

Por ejemplo, una investigación del Instituto Nacional de Salud, de Estados Unidos (NIH) ha demostrado que el consumo regular de yerba mate puede aumentar la actividad de enzimas antioxidantes en el plasma, lo que también podría prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas.