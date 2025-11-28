Franco Colapinto fue 20º en la práctica del GP de Qatar: cuándo vuelve a salir a pista

Franco Colapinto terminó 20º en la Práctica Libre del Gran Premio de Qatar y encara un fin de semana clave en la Fórmula 1. Horarios y dónde verlo en vivo.

Franco Colapinto completó este viernes la Práctica Libre del Gran Premio de Qatar y cerró la tanda en el 20º puesto. El piloto argentino continúa adaptándose al Alpine en un fin de semana con formato Sprint y varias exigencias en pista. A continuación, cuándo vuelve a salir y cómo seguirlo en vivo desde Argentina.