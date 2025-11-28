Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto fue 20º en la práctica del GP de Qatar: cuándo vuelve a salir a pista

Franco Colapinto terminó 20º en la Práctica Libre del Gran Premio de Qatar y encara un fin de semana clave en la Fórmula 1. Horarios y dónde verlo en vivo.

28 de noviembre 2025 · 12:57hs
Franco Colapinto completó este viernes la Práctica Libre del Gran Premio de Qatar y cerró la tanda en el 20º puesto. El piloto argentino continúa adaptándose al Alpine en un fin de semana con formato Sprint y varias exigencias en pista. A continuación, cuándo vuelve a salir y cómo seguirlo en vivo desde Argentina.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

  • El argentino regresará a la pista este mismo viernes para la Sprint Qualy, programada para las 14.30.
  • El sábado tendrá doble actividad: la Carrera Sprint a las 11.00 y la Clasificación a las 15.00.
  • El domingo será el turno de la Carrera final, desde las 13.00.

Dónde ver en vivo el GP de Qatar

Toda la acción del fin de semana podrá verse en Disney+ Premium y en Fox Sports, ambas con transmisión en directo. Como alternativa, también está disponible F1TV, el servicio oficial de la categoría, que ofrece planes mensuales y acceso a cámaras exclusivas y datos en tiempo real.

