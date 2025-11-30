Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Unión en diciembre se medirá ante Ferro, San Lorenzo, Independiente de Oliva e Instituto en la Liga Nacional.

La agenda del básquet de Unión para diciembre ya está definida y presenta cuatro compromisos importantes por la Liga Nacional . El Tatengue tendrá dos partidos fuera de casa y dos en el Ángel P. Malvicino, con duelos que serán determinantes para cerrar el año con regularidad y recuperar terreno en la tabla.

El Juego 11 del básquet de Unión será el 3 de diciembre a las 22:10 , cuando visite a Ferro en el estadio Héctor Etchart, en un duelo siempre exigente para los santafesinos.

El Juego 12 se disputará el 5 de diciembre a las 20:30 ante San Lorenzo, en el estadio Roberto Pando. Será otra prueba dura fuera de Santa Fe frente a uno de los equipos de mayor jerarquía de la Liga Nacional.

Agenda del básquet de Unión: partidos de local

El Juego 13 del básquet de Unión tendrá lugar el 9 de diciembre a las 21:00, cuando el Tatengue reciba a Independiente de Oliva en el estadio Ángel P. Malvicino, donde buscará hacerse fuerte ante su gente.

Finalmente, el Juego 14 se jugará el 17 de diciembre frente a Instituto de Córdoba, también en el Malvicino. El horario aún no fue confirmado, pero se espera una gran concurrencia para cerrar el calendario del año.