Unión estaría cerca de concretar el regreso de Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra rescindirá su contrato con Independiente y una vez que eso suceda, el volante podría convertirse en refuerzo rojiblanco

Tantas veces se mencionó la posibilidad de que Ignacio Malcorra retorne a Unión, que en cada mercado de pases, su nombre era una fija, aún cuando las chances no eran concretas.

Sin embargo, este martes la información indica que el jugador está a punto de rescindir su contrato con Independiente y que ahora sí podría darse su vuelta a Unión.

El mediocampista de 38 años (cumplirá 39 este mes) no seguirá en el Rojo y cuando se pensaba que su destino estaría en el fútbol de Ecuador, la realidad indica que podría convertirse en el segundo refuerzo tatengue.

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De esta manera, se daría la vuelta de Malcorra después de 10 años, ya que llegó a Unión a mediados del 2014 con el Tate en la B Nacional y permaneció en el club hasta mediados del 2016.

En esos dos años, fue una de las figuras que tuvo el Rojiblanco, al punto tal de jugar 68 partidos, convirtiendo 20 goles y brindando 22 asistencias.