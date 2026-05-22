Quimsa-Boca: un cruce con mucha historia reciente por un lugar en la final

Quimsa y Boca vuelven a cruzarse en playoffs por sexta temporada consecutiva. Santiago del Estero abrirá una serie cargada de antecedentes recientes, figuras determinantes y estilos que prometen una batalla de alto vuelo rumbo a las Finales.

Las semifinales de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional pondrán frente a frente a dos equipos que ya construyeron una rivalidad moderna dentro de la competencia. Quimsa y Boca volverán a encontrarse en una instancia decisiva, esta vez con un boleto a las Finales en juego y la sensación de que cada partido puede cambiar la historia de la serie.

El primer capítulo será este sábado en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde la Fusión buscará aprovechar la ventaja de localía obtenida tras terminar en la cima de la fase regular. Del otro lado aparecerá un Boca que llega en pleno crecimiento, con confianza, rodaje y el peso de un equipo acostumbrado a competir bajo presión.

No es una llave más. Se conocen demasiado. Se estudiaron durante años. Y cada antecedente reciente alimenta todavía más un duelo que ya tiene aroma a clásico de postemporada.

Quimsa arribó a semifinales después de superar una serie durísima frente a Instituto. El conjunto de Lucas Victoriano tuvo que sobreponerse a momentos incómodos, perder la localía y volver a recuperarla en Córdoba para terminar resolviendo la historia en Santiago del Estero. Lo hizo desde su identidad: intensidad defensiva, experiencia y jerarquía en los momentos calientes.

Brandon Robinson volvió a convertirse en el jugador capaz de romper partidos desde el uno contra uno, Leonardo Lema sostuvo su enorme regularidad durante toda la serie y Tyren Johnson aportó presencia física y soluciones ofensivas en los momentos más exigentes. La Fusión mostró carácter cuando más lo necesitaba y volvió a instalarse entre los cuatro mejores del campeonato.

Boca, en cambio, llega después de atravesar los playoffs con autoridad. Eliminó a San Martín en Reclasificación y luego barrió a Oberá, uno de los equipos más sólidos de la fase regular. El equipo de Nicolás Casalánguida encontró respuestas colectivas, ritmo ofensivo y una rotación que le permitió sostener intensidad durante los cuarenta minutos.

Michael Smith fue el faro ofensivo del Xeneize, Santiago Scala manejó los tiempos con experiencia y Lucas Faggiano aportó desequilibrio y conducción. Boca aceleró en el momento justo de la temporada y aterriza en semifinales atravesando posiblemente su mejor pasaje del año.

Los números ayudan a explicar por qué la serie aparece como una de las más atractivas del torneo. Boca fue el equipo más goleador de los cuartos de final, con 86 puntos de promedio por encuentro, mientras que Quimsa cerró la instancia con 78,4. El conjunto azul y oro también dominó la estadística reboteadora con 39 capturas por noche y mostró mayor volumen de juego colectivo con 18,6 asistencias.

La Fusión, por su parte, sostuvo buenos porcentajes de eficacia y volvió a demostrar que puede competir desde diferentes registros. Si el partido se vuelve físico, tiene herramientas. Si necesita correr, también. Y si el cierre se define bola por bola, cuenta con experiencia de sobra.

En cuanto a los protagonistas individuales, Leonardo Lema llega como una de las piezas más completas de la postemporada con promedios de 15,4 puntos, 9,6 rebotes y 2,2 asistencias. Robinson suma 16,8 puntos por juego y Johnson aporta 10,6.

Del lado de Boca, Smith lidera con 18,5 puntos de media, mientras que Scala y Faggiano sostienen la estructura ofensiva y el ritmo del equipo desde la conducción.

El historial reciente agrega todavía más temperatura. Será la sexta temporada consecutiva en la que Quimsa y Boca se enfrenten en playoffs, una secuencia que habla del peso competitivo de ambos proyectos.

2020/21: Quimsa ganó 2-0 en semifinales.

2021/22: Quimsa se impuso 3-1, también en semifinales.

2022/23: la Fusión festejó el título tras vencer 4-1 en las Finales.

2023/24: Boca se tomó revancha y ganó 3-2 en semifinales.

2024/25: el Xeneize volvió a imponerse, esta vez con un contundente 3-0.

La serie, además, tendrá un atractivo adicional: el choque de estilos. Quimsa suele sentirse cómodo en partidos de posesiones largas, controlando el ritmo y explotando la jerarquía individual en media cancha. Boca, en cambio, lastima cuando logra correr, abrir la cancha y acelerar desde la defensa.

El margen parece mínimo. Una racha de triples, una noche inspirada o un ajuste táctico pueden inclinar una semifinal que aparece demasiado equilibrada como para imaginar ventajas amplias.

Todo confirmado para la serie entre Quimsa y Boca por la Liga Nacional

Juego 1 | Sábado 23/5 | Ciudad (Santiago del Estero) | 11.30 horas | TyC Sports.

Juego 2 | Lunes 25/5 | Ciudad (Santiago del Estero) | A confirmar | Básquet Pass.

Juego 3 | Viernes 29/5 | Luis Conde (CABA) | 22.10 horas | TyC Sports.

*Juego 4 | Domingo 31/5 | Luis Conde (CABA) | 20.05 horas | DSports.

*Juego 5 | Miércoles 3/6 | Ciudad (Santiago del Estero) | A confirmar.

* En caso de ser necesario.