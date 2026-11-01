La ronda de negocios realizada en Rosario reunió a 43 grandes compañías compradoras y 1.800 empresas de distintas provincias. Se concretaron más de 2.500 reuniones comerciales y firmas locales destacaron acuerdos alcanzados, mientras que representantes de proyectos mineros, energéticos e industriales identificaron nuevos proveedores en Santa Fe.

RIGI: empresas santafesinas cerraron acuerdos comerciales y buscan convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de inversión

Empresas santafesinas lograron cerrar acuerdos comerciales y establecer nuevos contactos con grandes compañías nacionales e internacionales durante la primera Ronda de Negocios RIGI, que se realizó en Rosario. El encuentro reunió a 43 grandes empresas compradoras y 1.800 firmas proveedoras de distintas provincias, en una jornada que tuvo más de 2.500 reuniones de negocios y 4.500 asistentes .

La convocatoria puso en contacto a la industria santafesina con compañías vinculadas a grandes proyectos de inversión en minería, petróleo, gas e infraestructura. Para las empresas locales, la posibilidad de reunirse directamente con responsables de compras y abastecimiento abrió una puerta para participar de cadenas de proveedores que demandarán bienes, servicios y capacidades técnicas durante los próximos años.

Uno de los resultados concretos llegó de la mano de Gelvez SRL, una firma santafesina dedicada a la ingeniería y las estructuras pesadas. Su representante, Pablo Barrinat, contó que participaron de unas veinte reuniones y consiguieron cerrar dos acuerdos comerciales.

"Nos fue muy bien. Tuvimos veinte reuniones y pudimos cerrar dos acuerdos con clientes. Veníamos conversando, intercambiando correos y planos, y hoy se concretaron las reuniones", explicó.

Barrinat también puso el foco en las posibilidades que se abren para las pequeñas y medianas empresas a partir del trabajo asociativo. Según señaló, la escala de algunos de los proyectos requiere complementar capacidades entre distintas firmas para poder responder a las demandas.

"Para las pymes como la nuestra esto es central: de manera individual no podemos encarar ciertos proyectos de esta escala, por eso trabajamos complementando capacidades entre colegas", sostuvo.

Otra de las empresas participantes fue Metalúrgica Giorgi. Su titular, Osvaldo Giorgi, llegó al encuentro con siete reuniones programadas, pero terminó concretando alrededor de quince entrevistas comerciales.

"La sorpresa fue mutua: nosotros por la magnitud de los desarrollos proyectados y ellos por la capacidad de respuesta y solvencia técnica que mostraron las empresas", afirmó. También destacó que pudieron reunirse directamente con responsables de abastecimiento, compras y presupuestos de grandes compañías.

Qué buscan las grandes empresas en Santa Fe

La ronda no estuvo orientada solamente a que las firmas proveedoras presentaran sus servicios. También permitió conocer qué necesitan las grandes compañías que llevan adelante inversiones de gran escala y cuáles son los rubros en los que buscan incorporar nuevos proveedores.

Martina Di Cosmo, del área de Compras de Sidersa Acería, explicó que participaron para identificar empresas que puedan abastecer tanto a la fábrica que ya está en funcionamiento como a la nueva acería, cuya puesta a punto está prevista dentro de un año y medio.

Durante las reuniones mantuvieron contactos con proveedores de montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico, entre otros rubros. También recibieron propuestas de firmas vinculadas con inteligencia artificial.

"Estuvimos reunidos con proveedores de montaje, mantenimiento eléctrico, mecánico, un poco de todo. También se acercaron firmas que trabajan con inteligencia artificial, algo muy nuevo y que a todas las empresas hoy les interesa", comentó.

La representante de Sidersa también valoró el formato del encuentro, que permitió establecer contactos con otras compañías y conocer nuevas propuestas comerciales. "Está buenísimo porque conocés un montón de gente, otros compradores y proveedores que vienen a ofrecer sus servicios", señaló.

Otra de las empresas que busca ampliar su red de abastecimiento es Terminal Timbúes S.A. Su representante, Gonzalo Ibarra, explicó que actualmente trabajan con unas 300 firmas proveedoras y que la participación en la ronda apuntó a sumar nuevos vínculos.

"Las expectativas son generar nuevos vínculos y potenciar el entorno productivo", indicó.

La compañía desarrolla un puerto multipropósito que se encuentra en plena construcción y que demanda servicios de distintos sectores, entre ellos metalmecánica, indumentaria y obra civil.

"Se necesitan muchos proveedores. Hoy tenemos varias contratistas trabajando y ya una parte operativa", detalló Ibarra, quien también destacó la importancia de contratar mano de obra

La minería y la infraestructura, entre las oportunidades para la industria santafesina

La demanda de proveedores también está vinculada con los grandes desarrollos mineros que se proyectan en el país. En ese sentido, José Morea, Country Director de Vicuña Corp, presentó las necesidades de un megaproyecto de cobre, oro y plata ubicado en San Juan, que se encuentra en etapa de preconstrucción y cuenta con más de 2.000 empleados.

El ejecutivo explicó que la iniciativa requiere una amplia variedad de bienes y servicios, desde infraestructura vial y energética hasta equipamiento industrial.

"Buscamos consumos de todo tipo: rutas de acceso, líneas eléctricas de hasta 500 kV y todo lo que la metalmecánica de Santa Fe ofrece para campamentos, plantas de procesamiento y equipos electromecánicos. Santa Fe tiene mucho para aportar y una logística muy competitiva hacia el Atlántico", sostuvo.

Morea también destacó la posibilidad de extender este tipo de encuentros a otras provincias y vincular a pequeñas y medianas empresas con los grandes proyectos de inversión.

"Hacíamos rondas en San Juan para asociar pymes y grandes firmas en UTES y Joint Ventures; extender esto a las provincias y al RIGI es una excelente idea para contagiar en todo el país el valor minero", afirmó.

Un vínculo entre la industria local y las grandes inversiones

La primera Ronda de Negocios RIGI fue organizada por los gobiernos de Santa Fe y Nación en La Fluvial, en Rosario. Durante la jornada participaron empresas de 16 rubros estratégicos, con más de 2.500 reuniones entre grandes compradores y proveedores.

La iniciativa forma parte de la agenda de vinculación productiva que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, con el objetivo de conectar la oferta industrial y de servicios de la provincia con las necesidades de los grandes proyectos de inversión.

Los resultados del encuentro dejaron acuerdos comerciales concretos, como los alcanzados por Gelvez SRL, y nuevos contactos para empresas que buscan ampliar sus redes de abastecimiento.

El desafío que se abre para la industria santafesina es transformar esas vinculaciones en oportunidades sostenidas de trabajo y participación en las cadenas de valor de los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura que se desarrollan en el país.