Rolle: "Tengo el mejor recuerdo de Unión"

Martín Rolle jugó apenas una temporada en Unión ya que llegó a principios de 2016 y se fue a fin de ese año, pero más allá de su corta etapa con la camiseta rojiblanca, el volante ofensivo guarda los mejores recuerdos de su paso por Santa Fe, ya que en ese año Unión ganó los dos Clásicos en apenas un mes.

Ahora el presente de Rolle es distinto ya que se encuentra en Italia, uno de los lugares más afectados por la pandemia del coronavirus, pero además la zona en donde está viviendo (Novara) es uno de los principales focos de infección y de allí la angustia diaria que sobrelleva.

En diálogo con LT9, el futbolista contó detalles de su vida en Italia, pero también tuvo tiempo de hablar de su paso por Unión y recordó a dos personas que hoy están en el club, como el prepador físico Hugo Díaz (amigo personal) y el hoy técnico Marcelo Mosset.

"Sinceramente la situación va de mal en peor. No es la mejor situación, ustedes deben mirar las cifras y día a día la cantidad de infectados supera los 3000 o 4000 por día. Ayer hubo 1000 muertos, y se piensa que también hay muchos infectados por el coronavirus, pero que no tiene síntomas o que son síntomas leves y no se le realizó el test. Se habla que puede haber más de medio millón de personas en Italia con coronavirus", comenzó relatando.

Y siguió describiendo: "Hace 20 días que estamos con la cuarentena acá en Italia. Solamente hay supermercados y farmacias abiertas, y ahora estaban hablando que van a entender la cuarentena hasta el 18 de abril".

Rolle brindó más detalles de la zona en donde está y de cómo el virus se sigue expandiendo "Yo estoy viviendo a 50 minutos de Milan, en la provincia de Novara, pegada a la provincia de Lombardía. Es una de las zonas más afectadas, y estoy muy cerca del foco fuerte de Coronavirus. Fue el área que primero se cerró acá en Italia", expresó.

Para luego agregar "En la ciudad que vivo yo, hay 150 contagiados y 15 muertos. El sistema de salud está lleno acá, no quiero imaginar cómo estará en Milan o en otros hospitales de las zonas más afectadas. La realidad es que hay mucha cantidad de pacientes para tan pocas camas en los hospitales".

A la hora de darle paso a los buenos recuerdos, el volante se acordó de su paso por el Tate y manifestó: "La verdad que mi pasó por Unión fue bueno. Yo estuve muy contento ahí, conocí un club hermoso. Cuando miro fotos viejas y veo la cantidad de gente que iba a la cancha, la verdad que jugar así dan ganas, eso se extraña. Fue un año bueno donde ganamos los dos clásicos, llegamos a cuartos de final de Copa Argentina, había tenido mucha participación. No pude hacer goles en el campeonato, me quedo esa deuda personal".

Y también hizo nombres propios de personas que hoy están en el club "Tengo el mejor recuerdo de la gente que trabaja en Unión. Con muchos ex compañeros me sigo mandando mensajes. Con Hugo Díaz, preparador físico que hoy está con Mosset, es con el que más relación tengo, estuvo parando en mi casa que tengo en España. Tengo muy lindos recuerdos de la ciudad".

Por último se acordó del técnico rojiblanco y tiró: "Tengo el mejor recuerdo de Tato Mosset. Me pone muy contento esta posibilidad que se le presentó. Ojalá le sirva para desarrollarse en el presente y en el futuro donde esté. Fuimos compañeros en Olimpo y tuvimos la posibilidad de salir campeones y ascender".