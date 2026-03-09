Malcorra analizó a Unión antes del cruce con Independiente: "Es un equipo peligroso de contra"

El volante de Independiente, Ignacio Malcorra, palpitó el partido ante Unión. Destacó el trabajo de Leonardo Madelón y advirtió sobre las virtudes tácticas

En la previa del duelo que protagonizarán Independiente y Unión este martes, desde las 19.45, por la 10ª fecha de la zona A del Apertura, el volante Ignacio Malcorra dejó su mirada. No solo del presente, sino también lo especial que será por su paso en Santa Fe.

Malcorra palpitó el partido ante Unión

El mediocampista explicó en charla con Radio Continental que el trabajo semanal del plantel está enfocado en estudiar cada adversario para llegar mejor preparado al partido. “Nosotros entrenamos en base al rival de turno, así sabemos las fallas y virtudes que pueden tener. Analizamos a Unión, pero además Leo (Leonardo Madelón) es una persona que quiero mucho, al igual que al club”, expresó.

Malcorra también se detuvo en el aspecto táctico del equipo santafesino y marcó los puntos que consideran más peligrosos de cara al encuentro. “Desde lo futbolístico ellos juegan con un 4-4-2 bien definido, salen bien de contragolpe, casi siempre están bien parados y ordenados. Es muy peligroso”, señaló el mediocampista del Rojo.

De todos modos, el jugador de Independiente se mostró confiado en las posibilidades de su equipo para encontrar espacios y quebrar la estructura defensiva del rival. “Creo que nosotros tenemos los jugadores y la capacidad para romper esa línea defensiva fuerte que tienen, además de que tendremos que estar atentos a las contras que puedan llegar a tener”, agregó.