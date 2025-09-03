Uno Santa Fe | Ovación | rugby

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Los Pumas llegan a Australia para el Rugby Championship con un triunfo y una derrota ante los All Blacks y séptimo en el World Rugby.

3 de septiembre 2025 · 14:30hs
Los Pumas atraviesan un punto de inflexión en el Rugby Championship 2025. Tras las primeras dos jornadas, el equipo de Felipe Contepomi se prepara para afrontar una doble fecha crucial en tierras australianas, donde no solo se juega su presente en el torneo, sino también su futuro de cara al Mundial 2027.

Argentina llega a las fechas 3 y 4 con sensaciones encontradas. El debut ante los All Blacks mostró pasajes de gran nivel pero también evidenció la falta de regularidad, perdiendo el encuentro.

Aun así, en la segunda fecha pudo romper el maleficio y con garra le ganó por primera vez en territorio nacional a Nueva Zelanda, dejando en claro que si se cumple la estrategia, Argentina no es menos que nadie y puede pelear por el campeonato.

Argentina tiene dos duelos consecutivos frente a los Wallabies, ambos en condición de visitante. Más allá del valor propio del Rugby Championship, estos partidos tienen un condimento extra: Australia es el rival directo de Los Pumas en el ranking mundial.

Actualmente, los Wallabies ocupan el sexto puesto, el último que otorga acceso al bombo 1 del sorteo del Mundial 2027. Argentina se ubica en el séptimo lugar, apenas por detrás, y con la chance concreta de superarlos si consigue victorias en esta serie.

El Mundial 2027 para Los Pumas

El Mundial de Australia 2027 tendrá un formato inédito: 24 equipos, seis grupos de cuatro y octavos de final. Para el sorteo de diciembre 2025, los seis primeros del ranking serán cabezas de serie, evitando así cruzarse en la fase de grupos con las potencias más fuertes.

Esto cambia todo. Antes, solo los primeros cuatro tenían ese privilegio; ahora son seis. Y ahí está el premio para Argentina: si logra desplazar a Australia, se metería en el bombo 1 y allanaría su camino en la Copa del Mundo.

En definitiva, los dos choques ante los Wallabies son mucho más que partidos del Rugby Championship. Son finales anticipadas por un lugar en el bombo 1 del Mundial.

En caso de conseguir dos victorias o al menos una, no solo suma puntos, también le resta al rival inmediato y Argentina llegaría a los últimos dos encuentros ante Sudáfrica y la próxima ventana con ventaja y poniendo presión a sus rivales directos por el bombo 1.

Con carácter, disciplina y la chance de hacer historia en suelo australiano, Los Pumas tienen por delante la oportunidad de dar un golpe estratégico que marcaría su camino hacia 2027.

