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Medrán, ante su gran desafío en Colón: ganar fuera de Santa Fe y dar un golpe de autoridad

Ezequiel Medrán buscará ante San Telmo una victoria que le permita romper la deuda como visitante como DT de Colón y, al mismo tiempo, consolidar a su equipo como candidato real al ascenso en la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 12:17hs
Medrán, ante su gran desafío en Colón: ganar fuera de Santa Fe y dar un golpe de autoridad

Prensa Colón

Colón atraviesa un buen momento puertas adentro del Brigadier López, pero la historia cambia cuando le toca salir de Santa Fe. En ese contexto, el próximo compromiso como visitante se presenta como un punto de inflexión para Ezequiel Medrán, que tiene por delante uno de los desafíos más importantes desde que asumió como entrenador.

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El objetivo es claro: ganar fuera de casa por primera vez y empezar a equilibrar una campaña que, hasta ahora, muestra dos caras bien marcadas.

Fuerte de local, en deuda como visitante en Colón

El equipo rojinegro viene construyendo una base sólida jugando en Santa Fe. En ese escenario consiguió una gran victoria ante Deportivo Madryn, luego igualó frente a Ferro en un partido donde fue superior pero no logró plasmarlo en el resultado, y más recientemente logró un triunfazo ante Acassuso, el entonces líder de la zona.

Sin embargo, ese rendimiento no se trasladó a los partidos fuera de casa. Allí es donde aparece la gran cuenta pendiente del ciclo Medrán. Si bien jugó un solo partido como visitante en este 2026, el rendimiento de Colón fue muy diferente al mostrado en el Brigadier López, en consonancia a lo que fue la caótica temporada anterior.

Números que preocupan

Desde que asumió como entrenador de Colón, Medrán dirigió cuatro partidos como visitante con un saldo muy pobre: 3 derrotas, 1 empate y 0 triunfos.

El único punto conseguido fue en el 0-0 ante Central Norte en Salta, en lo que fue la segunda fecha del actual torneo. Antes, el equipo había caído frente a Defensores de Belgrano (0-1), Talleres de Remedios de Escalada (0-2) y Estudiantes de Buenos Aires (0-1).

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Ezequiel Medr&aacute;n perdi&oacute; todos sus partidos como visitante como DT de Col&oacute;n en la parte final del 2025.

Ezequiel Medrán perdió todos sus partidos como visitante como DT de Colón en la parte final del 2025.

En cuanto a los números globales: Goles a favor 0, goles en contra 4 y efectividad: 8,3% (1 punto sobre 12 posibles)

Los datos reflejan con claridad una dificultad marcada: Colón no solo no gana afuera, sino que tampoco convierte goles.

Más que resultados: una cuestión de carácter

Más allá de las estadísticas, el desafío para Medrán también pasa por lo futbolístico y lo emocional. Su equipo necesita imponerse desde la postura, mostrar personalidad en escenarios adversos y sostener una idea de juego que no dependa del contexto ni de la localía.

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Hasta acá, esa versión no apareció con regularidad fuera de Santa Fe. Y en una categoría tan pareja como la Primera Nacional, esa diferencia puede ser determinante.

Un partido para dar el salto

El partido de este domingo ante San Telmo no será uno más. Para Colón representa la posibilidad de romper la racha, pero también de dar un mensaje fuerte en la categoría. Porque si logra trasladar su rendimiento de local a condición de visitante, el Sabalero empezará a consolidarse no solo como candidato por nombres, sino también por funcionamiento y resultados.

Para Medrán, el desafío es concreto: ganar afuera, cortar la sequía y demostrar que su equipo está preparado para pelear en serio por el ascenso.

Colón San Telmo Ezequiel Medrán
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