La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 30 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 30 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
30 de julio 2026 · 07:05hs
SANTA FE
• 8 a 12: De La Salle, RN 168, Mendoza y Soria
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
• 8.30 a 12.30: RN 168, Caito, Sureda y terraplén
Reemplazo de conductores
• 9 a 13: Gorriti, Matheu, 4 de enero y 1 de mayo
Maniobras de reconfiguración
• 14 a 18: Javier de la Rosa, Zeballos, Estrada y Chile
Tendido de línea
SANTO TOMÉ
• 11.30 a 13.30: Alberdi, López y Planes, Mariano Candioti y José Mármol
Mantenimiento de subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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