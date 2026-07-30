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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 30 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

30 de julio 2026 · 07:05hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 30 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12: De La Salle, RN 168, Mendoza y Soria

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

• 8.30 a 12.30: RN 168, Caito, Sureda y terraplén

Reemplazo de conductores

• 9 a 13: Gorriti, Matheu, 4 de enero y 1 de mayo

Maniobras de reconfiguración

• 14 a 18: Javier de la Rosa, Zeballos, Estrada y Chile

Tendido de línea

SANTO TOMÉ

• 11.30 a 13.30: Alberdi, López y Planes, Mariano Candioti y José Mármol

Mantenimiento de subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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