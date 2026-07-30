Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 30 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 30 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12: De La Salle, RN 168, Mendoza y Soria

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

• 8.30 a 12.30: RN 168, Caito, Sureda y terraplén

Reemplazo de conductores

• 9 a 13: Gorriti, Matheu, 4 de enero y 1 de mayo

Maniobras de reconfiguración

• 14 a 18: Javier de la Rosa, Zeballos, Estrada y Chile

Tendido de línea

SANTO TOMÉ

• 11.30 a 13.30: Alberdi, López y Planes, Mariano Candioti y José Mármol

Mantenimiento de subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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