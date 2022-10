Santa Fe se prepara para jugar el Argentino M16 en Junín

En la provincia de Buenos Aires, en la competencia organizada por la UAR, participarán 16 seleccionados provinciales. La Zona 1 está integrada por Rosario, Entre Ríos, Buenos AIres y Cuyo, mientras que la Zona 2 la conforman Córdoba, Andina, Oeste de Buenos Aires y Santiago del Estero. En la Zona 3 están la Unión Santafesina de Rugby, Austral, Misiones y Alto Valle, mientras que en la Zona 4, Chubut, Mar del Plata, Sur y Tucumán.

image.png El staff de entrenadores encabezados por Germán Córdoba, Gabriel Godzic, Joaquín Schierano, Gonzalo Sarnari, Claudio Nicollier y el mánager Pierre Croce.

"La preparación ha sido muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que han hecho los chicos convocados, venimos trabajando bien, dos veces por semana, con una muy buena respuesta de los chicos, sobre todo los del interior, ya que tienen que viajar, y todo lo que eso conlleva" empezó señalando Germán Córdoba a UNO Santa Fe.

El entrenador del seleccionado M16 Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby sostuvo que "en esta etapa de la preparación estamos ya terminando de pulir el plan de juego, es decir, que ultimando detalles. Se viene trabajando hace poco más de un mes, lo hicimos con algo más de 50 chicos, después se dio una lista de 30, y para viajar tenemos que terminar de pulir porque hay que llevar 27 o 25, no me acuerdo bien. Pero básicamente, es con lo que estamos entrenando hoy, que son los chicos que van a viajar".

image.png Santa Fe debutará en la competencia organizada por la UAR el próximo viernes 7 a las 11 frente a la Unión de Rugby del Alto Valle.

"Los rivales que vamos a tener son todos muy duros, Alto Valle, Misiones y Austral, pero es un torneo interesante, por lo que tengo entendido se juega muy bien, desde hace mucho tiempo, y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Integrar un seleccionado es algo muy lindo, y en estos chicos se nota mucho, vienen con muchas ganas de entrenar, de participar y eso está muy bueno, porque con ganas se puede solucionar un montón de cosas" indicó el ex primera línea de Universitario de Santa Fe.

Por su parte, Gonzalo Sarnari manifestó que "la preparación de este seleccionado viene muy bien, con una muy buena convocatoria, realmente los chicos fueron de menos a más, Gracias a ello, y la muy buena preparación física que tuvieron con el profesor Franco, y el resto del staff, muy contento por esta primera experiencia mía con un seleccionado".

image.png Germán Córdoba supervisa el trabajo en el line out, en uno de los entrenamientos del combinado santafesino desarrollado en Universitario.

"El pasado viernes hicimos un entrenamiento en conjunto con la M1 de Alma Juniors de Esperanza, nos queda luego el último entrenamiento del próximo miércoles, ya que después el jueves viajamos a Junín. En el Argentino tenemos tres rivales muy complicados, como Alto Valle, Misiones y cerramos con Austral. Hicimos una buena preparación, con los chicos que trabajan muy bien, sobre todo agradecerles a los padres que los traen desde sus lugares de origen" destacó el oficial provincial de Desarrollo de la Unión santafesina de Rugby.

El también ex primera línea de Universitario fue claro al expresar que "quiero agradecer a la gente de Universitario, por habernos permitido trabajar un mes y medio casi dos acá en sus instalaciones. Tenemos que agradecer a la comisión del club que accedió de un principio, así que bueno, estamos muy contentos por eso. Acá no solamente están entrenando los seleccionados, sino que también lo hacen los chicos del Centro de Rugby, y los viernes, que hay actividad se nos presta igual para que no se frenen los entrenamientos. Con lo cual estamos muy contentos y agradecidos a la comisión directiva de Uni por facilitarnos las cosas".