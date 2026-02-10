Uno Santa Fe | Santa Fe | Policía

[ EN VIVO] El gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que "no hubo acuartelamiento" y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada

10 de febrero 2026 · 08:47hs
Grupos de combate de la Policía de Santa Fe se concentraron en el portón de la Jefatura de la Unidad Regional II el martes 10 de febrero de 2026 por una protesta de familiares y miembros de la fuerza.

Foto: Maxi Klanjscek.

Grupos de combate de la Policía de Santa Fe se concentraron en el portón de la Jefatura de la Unidad Regional II el martes 10 de febrero de 2026 por una protesta de familiares y miembros de la fuerza.
[ EN VIVO] El gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Luego del anuncio de un plan de mejoras laborales para la Policía de Santa Fe con un incremento en los ingresos, este lunes se puso en marcha una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Al respecto, las autoridades provinciales aseguraron que no hubo acuartelamiento, confirmaron que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada pese al clima tenso en el sur de Rosario y precisaron que no hubo delitos sin ser atendidos por acción policial.

Embed - Conferencia de prensa del ministro Cococcioni

La manifestación en torno a un reclamo salarial incluyó la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. Ante el despliegue de quienes estaban en la calle, grupos de combate intervinieron para prevenir el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles.

A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada.

Nueva protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

La concentración en el sur de la ciudad generó una escena similar a la que se había registrado la semana anterior con un bloqueo del paso vehicular que se extendió por algunas horas. Desde el Poder Ejecutivo provincial aclararon que el patrullaje no se resintió entre la noche del lunes y la madrugada siguiente.

En simultáneo con la protesta, la policía hizo un operativo en Aborígenes Argentinos al 6300. El procedimiento concluyó con un menor de edad bajo arresto y el secuestro de un arma de fuego.

Aplicarán duras sanciones

La manifestación incluyó a personas encapuchadas e incluso a algunas que usaban barbijo. Mientras trabajaban para normalizar la actividad en la Jefatura de la Unidad Regional II, las autoridades anticiparon "duras sanciones" para los agentes que dejaron de prestar servicio.

Entre los familiares y demás participantes de la protesta había allegados a efectivos desplazados de sus funciones en la gestión actual del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Algunos fueron imputados y se encuentran bajo prisión preventiva.

Policía protesta Jefatura
Noticias relacionadas
emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policia en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

la policia de accion tactica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para cuidar su auto antes del partido de union

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para "cuidar" su auto antes del partido de Unión

Assal prohibió varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

el ministro cococcioni denuncio que hay sectores policiales desplazados detras de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

Lo último

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay sectores policiales desplazados detrás de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

Último Momento
Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay sectores policiales desplazados detrás de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

El cronograma del día en el Argentina Open

El cronograma del día en el Argentina Open

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Ovación
¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Julián Cosi: Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene

Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco