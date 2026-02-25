Crece el debate para prohibir a los cuidacoches: un proyecto de ley propone endurecer penas y fijar arrestos de hasta 80 días

Una diputada impulsa una modificación al Código de Faltas para considerar como infracción la actividad de “trapitos” y limpiavidrios. La iniciativa prevé arrestos de entre 20 y 40 días, que podrían extenderse hasta 80 en zonas de espectáculos deportivos o si se involucra a menores.

Crece el debate por los cuidacoches: un proyecto de ley propone endurecer penas y fijar arrestos de hasta 80 días

El debate por la actividad de los cuidacoches volvió a instalarse en la agenda legislativa. En ese marco, la diputada provincial Silvia Malfesi , del bloque Somos Vida, presentó un proyecto que propone incorporar al Código de Faltas de la provincia una figura específica para sancionar la actividad cuando resulte coactiva o entorpezca la circulación vehicular .

“ Pensamos que tiene que tener una solución de raíz ”, afirmó la legisladora al fundamentar la iniciativa. Según explicó, el proyecto establece que la tarea de “trapito”, limpiavidrios o cualquier prestación similar de carácter “obligatoria o coactiva” sea considerada una falta.

La sanción prevista contempla arrestos de entre 20 y 40 días, aunque podría elevarse hasta 80 días en casos agravados: cuando la actividad se desarrolle en un radio de mil metros de un espectáculo público deportivo o cuando se utilicen menores, situación en la que además se daría intervención a los organismos de niñez.

“No puede haber medidas suaves o laxas. Hay que terminar con esto de fondo”, sostuvo Malfesi. Y agregó: “Esto no es un trabajo. Muchas veces se da con actos violentos o de forma amenazante”.

Zonas críticas y denuncias de extorsión

La diputada mencionó situaciones registradas en ciudades como Rosario y Santa Fe, especialmente en las inmediaciones de estadios de fútbol. Según describió, en algunos sectores “hay tarifas fijas” para estacionar y una actitud intimidante hacia quienes se niegan a pagar.

“Eso demuestra que hay una actitud de extorsión permanente”, afirmó. En la misma línea, consideró que la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en las calles “estorba la circulación y hasta puede ocasionar accidentes”, al generar frenadas imprevistas o demoras en los semáforos.

En declaraciones a la emisora LT10, también hizo referencia a episodios vinculados a partidos en las canchas de Colón y Unión, donde —según trascendió públicamente— se habrían cobrado sumas elevadas para permitir estacionar en la vía pública.

Diferencias con otros proyectos

Consultada sobre otras iniciativas en estudio, Malfesi marcó distancia. Indicó que, por lo que pudo observar, existen propuestas “más suaves” y remarcó que la diferencia central de su proyecto está en la dureza de la sanción.

“Nos centramos en buscar la solución. El que quiere trabajar siempre encuentra un trabajo dign”, expresó.

Respecto a la aplicación de la norma, la diputada explicó que el poder de policía es concurrente entre provincia y municipios, pero consideró clave que la regulación se incorpore al Código de Faltas provincial para otorgar homogeneidad en todo el territorio santafesino.

“Es una situación insostenible y está creciendo, incluso en ciudades más pequeñas. Si no tomamos una medida drástica vamos a tener un problema muy grave”, advirtió.

Arresto no es prisión

Ante las críticas sobre la falta de alternativas laborales para quienes realizan esta actividad, Malfesi aclaró que el proyecto contempla la figura de arresto contravencional, no prisión. Explicó que la medida podría cumplirse en comisarías y que el juez de faltas podría disponer modalidades como arrestos nocturnos.

“El arresto no es lo mismo que la prisión. Es el momento para que esas personas recapaciten y busquen otra forma de vida”, sostuvo. Y añadió que, desde su visión, el rol del Estado debe ser excepcional y que existen otras alternativas laborales en el ámbito privado.

Expectativa por el tratamiento legislativo

En cuanto al futuro del proyecto, la legisladora reconoció que otras iniciativas de su autoría no avanzaron en comisión, pero manifestó expectativas de que, ante la creciente preocupación social, pueda abrirse el debate.

“Ojalá se logre algo bueno para el bien de toda la provincia”, concluyó.